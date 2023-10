ARCAPLANET apre a Milano con un nuovo concept

Arcaplanet inaugura una nuova esperienza di acquisto con l’opening di via Marghera 36 a Milano. Il nuovo negozio incorpora molti elementi rappresentativi della nuova direzione che l’azienda ha intrapreso negli ultimi due anni orientata alla centralità del cliente ed alle relazioni tra i clienti, i loro pet e l’ambiente che ci circonda.

Nel nuovo concept i prodotti sono presentati seguendo i bisogni dei clienti (cane, gatto, piccoli animali, mondo del gioco e degli snack, mondo della casa e del viaggio) anziché per merceologia, questo per facilitare l’acquisto con un’esposizione più qualitativa e segmentata, per permettere di scoprire e provare prodotti sempre più adatti alle esigenze e gusti di ogni Pet.

Nell’alimentazione, Arcaplanet riafferma la vocazione ad offrire la gamma di prodotti piùcompleta possibile per andare a comporre la dieta più adatta per il proprio pet.

Pensata in base al bisogno da soddisfare, la disposizione in-store guida i clienti nella scelta dei giochi più adatti, ricordando l’importanza di condividere anche i momenti di svago e tempo libero con i nostri Pet.

Complementi fondamentali per le attività ludiche sono gli snacks per motivare e premiare i pet alle attività ed all’apprendimento e per svolgere funzionalità specifiche (salute dentale, pelo, etc.) e l’offerta di giochi ampliata e rinnovata, con l’introduzione di alcune innovazioni. Per esempio, Playology è la tecnologia che rinnova l’approccio ai giocattoli, aggiungendo profumazioni completamente naturali per un tempo di gioco 7 volte più lungo mentre l’applicazione del Dri-Tech anti-bava, unita a peluches più resistenti ai morsi, li rende più asciutti e puliti.

Tecnologia e benessere

La tecnologia può svolgere un ruolo importante per il benessere del pet, ecco per esempio iI distributori di cibo ed acqua, divisi per bisogno, che sono ora programmabili secondo orari e quantità desiderate.

Gli angoli dedicati a lettiere, giochi e guinzaglieria, racconteranno in maniera semplice i prodotti con una nuova guida di acquisto, ancora più intuitiva ed esaustiva. Anche l’esclusiva Pet Wash Experience si rinnova con nuove luci dalle tonalità soffuse e personalizzabili.

Ulteriori servizi offerti ai clienti comprendono l’assicurazione pet e la possibilità di lasciare la spesa in negozio e farsela consegnare a domicilio. E per offrire ulteriore supporto ai clienti durante tutto il percorso di acquisto, un nuovo angolo di “consultazione” dedicato, dove i Pet Specialist potranno consigliarli attraverso l’ampia selezione in-store, per individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare Pet e pet-parents.

Un allestimento consapevole ed attento

Ma forse il cambiamento più visibile all’interno del negozio è rappresentato dalle scelte di soluzioni a basso impatto ambientale su tutti i materiali e gli elementi fisici del negozio. Arcaplanet punta su soluzioni e materiali sostenibili e 100% riciclabili per un allestimento consapevole ed attento. Vernici ecologiche, pavimenti ottenuti con processi a ridotte emissioni di carbonio e una parete green pensata per assorbire CO2, si affiancano all’utilizzo di cartone di origine riciclata e nuovamente riconvertibile alla fine del ciclo di vita, permettendo di ridurre l’impatto ambientale da plastica del 90%. Uno store green non solo nel layout, a partire dall’energia elettrica, prodotta al 100% da fonti rinnovabili, e dall’illuminazione ottimizzata, che rende possibile un risparmio del 25% sui consumi energetici.

Con questo nuova apertura e il lancio del suo nuovo format in-store, Arcaplanet riconferma il percorso intrapreso, volto a migliorare l’approccio al cliente a 360 gradi. Grazie anche al forte incremento dei servizi omnichannel, a partire dal prossimo lancio della nuova app, il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, e la completa revisione del programma loyalty, il Gruppo rinsalda la sua posizione come punto di riferimento nel pet-care capace di rispondere alle esigenze di tutti gli animali domestici, i Pet parents e l’ambiente.