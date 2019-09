OVS apre al VALECENTER di Marcon con l’ultima evoluzione del suo concept

OVS apre un innovativo store di 1.500 mq nella galleria del Valecenter, centro commerciale a Marcon (Venezia).

Il nuovo store OVS presenta l’ultima evoluzione del brand, risponde ad esigenze di benessere, condivisione, inclusività con una nuova concezione di design. Un negozio che è luogo pubblico ma anche domestico, semplice, funzionale, inclusivo, secondo una proposta versatile di utilizzo. Spazi ampi, atmosfere calde e accoglienti grazie anche alla presenza di materiali naturali – legno per i pavimenti e tappeti in cocco – creano un ambiente dove possono convivere il piacere di fare shopping o il potersi prendere una pausa di relax, osservando le ultime tendenze moda.

Un luogo da fruire in modo trasversale dove chiunque, donna, uomo, adolescente, bambina o bambino, può trovarsi a proprio agio e sentirsi libero.

Design, architettura ed estetica italiane, ma con un respiro internazionale: il nuovo store concept OVS traduce il concetto di creatività, funzionalità e estetica, così ben radicate nell’anima del nostro Paese, ed è in grado di far sentire i clienti cittadino del mondo senza mai perdere le proprie origini, la propria cultura, il proprio bagaglio di esperienze.

Il nuovo store OVS è dotato delle più innovative tecnologie a supporto del consumatore, tra cui MySize, il servizio che in poche azioni semplici ed immediate consente al cliente di individuare autonomamente la presenza in negozio del capo scelto nella propria taglia e, nel caso mancasse, richiederne la consegna gratuita a domicilio o il ritiro in negozio.

Leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo, bambino, OVS già da tempo ha posto l’innovazione sostenibile al centro delle attività, consapevole della sua importanza per il futuro dell’ambiente e per i milioni di clienti che ogni anno visitano e acquistano nei suoi oltre 1000 negozi. Nel 2016 OVS ha lanciato #wecare, il programma di innovazione sostenibile che tocca tutte le dimensioni aziendali a 360 gradi, dal prodotto, al negozio, alle persone. OVS è stata la prima azienda italiana ad aver sostenuto Better Cotton Initiative (BCI), l’organizzazione internazionale che mira a migliorare radicalmente l’impatto sull’ecosistema e sulle persone dell’industria globale del cotone ed è stata inserita da BCI nel “Better Cotton Leader Board”, tra le prime 15 realtà più virtuose al mondo (su oltre 100 aziende associate), per aver contributo ad incrementare l’acquisto proveniente da coltivazioni più sostenibili.