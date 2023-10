Viscom Italia 2023: Creatività, tecnologia e passione per rilanciare il mercato della comunicazione visiva

In mostra tutte le nuove applicazioni della comunicazione visiva rimettono al centro le tendenze dei mercati pubblicità, design, interior decoration, fashion e retail. La filiera della creatività si scopre sempre più ricca di novità di prodotti e tecnologie all’avanguardia per delineare nuovi percorsi di business.

In uno scenario di grande trasformazione dove le modalità di consumo, le tecniche di informazione e di comunicazione sono in continua evoluzione, il linguaggio visivo rimane il più potente dei mezzi per comunicare con i propri clienti. Un messaggio chiaro che ha caratterizzato la 34a edizione di Viscom Italia, fiera leader in Europa della comunicazione visiva che si è chiusa il 6 ottobre presso Fiera Milano Rho pad. 8/12.

Viscom Italia, si conferma capace di mutare nel segno della continuità edizione dopo edizione, trovando sempre nuova linfa in eventi e iniziative che valorizzano le aziende e offrono idee di business per il suo pubblico. Una dinamicità che è l’immagine di un mercato in continuo cambiamento e teso ad un rinnovamento orientato alla personalizzazione del prodotto.

Contaminazione merceologica come valore aggiunto

Una contaminazione merceologica che è un valore aggiunto perché offre la possibilità di scoprire – partendo dai prodotti e dalle applicazioni in mostra – nuove soluzioni per i settori: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Packaging – Labelling – Digital Signage – Visual Merchandising – Live communication.

“Abbiamo proposto una fiera dove confrontarsi con quello che la tecnologia rende oggi possibile e apprendere idee per il proprio business con chi ha realizzato progetti di successo. Un modello che ha portato in Viscom Italia un vasto pubblico di professionisti e manager alla ricerca di nuove applicazioni, linguaggi di comunicazione inesplorati per valorizzare le future sfide del mercato”. Dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager di Viscom Italia.

Sono state tante le novità e le esperienze proposte ai 14,432 professionisti – provenienti da 51 paesi – desiderosi di vivere emozioni dal vivo e di incontrarsi, in un evento coinvolgente, che riporta la comunicazione visiva protagonista e rilancia nuove opportunità per lo sviluppo del settore.

L’affluenza di pubblico, con oltre 400 presenze, ha riconfermato l’importanza del nuovo programma dei Viscom Talks che ha visto salire sul palco trend setter, opinion leader, manager d’eccezione pronti a condividere le loro idee trasformate in storie di successo. Un format coinvolgente che ha toccato diversi argomenti di grande attualità quali: pubblicità, fotografia, design, intelligenza artificiale, interior decoration, fashion, packaging, sostenibilità.

Talent Hub

Il Talent Hub, lo spazio dedicato alle nuove generazioni organizzato con la collaborazione della fondazione ITS Academy Angelo Rizzoli è stato un punto di incontro per la formazione nel quale sono stati discussi temi presentati da esperti del settore e influencer.

Massimo Nava, Marco Lombardo e Michela Di Stefano hanno discusso di AI Arts for Agency and Marketing e The Freelance legacy. L’associazione TAGA ha presentato l’incontro dedicato ai futuri cambiamenti e sviluppi della Stampa digitale con Alessandro Mambretti. Il team ITSAR invece ha coinvolto le giovani leve sull’importanza della Gamification: la formazione come un gioco con Denise Vacirca.

Stile e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria arrivata alla sua 9 edizione.

La mostra dal titolo T.R.I.P (Identità Totemiche Residenti e Prossemiche) ha visto protagonisti 12 prototipi di hi design – presentati da 11 aziende, concepita per presentare un nuovo modello di business dedicato alla produzione e alla proposta di soluzioni espositive per l’industria di marca. Con questo scopo, professionisti dell’architettura e del design hanno lavorato alla creazione di concept creativi a fianco di imprese specializzate nella produzione e nella trasformazione delle materie prime. I prototipi sono stati disegnati dagli studi di architettura e design: Alex Bocchi, Doppiosegno, Massimo Farinatti, Gianluigi Landoni, Giorgio Gurioli, Marco Maggioni, Meregalli Merlo, Maurizio Milani, Giovanni Pierantoni e Cristian Visentin.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori della 13°edizione di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con Display Italia e il patrocinio di Comieco, che ha visto 35 soluzioni espositive presentate da 25 aziende per il punto vendita in gara premiate dalla Presidente di giuria Cristiana Sormani, Trade Marketing Manager, Canale Farmacia, Bayer Consumer Healthcare insieme a: Sara Appiani, Buyer POS Cardboard, L’Oréal Italia – Maria Antonietta Iacovaccio, Direttore Retail, CEF, la Farmacia Italiana – Giuliana Castelli, Marketing Manager, H.I.C. Aldo Coppola Group – Federica Brumen, Responsabile Ricerca & Sviluppo COMIECO – Valentina Carmone, Trade Marketing Manager, Salomon – Patrizio Guastaferro, Category Manager Coordinator, Mediaworld, Luciano Villani, Coop Italia e Valentina Lamperti, Luxury Lab Cosmetics.

I vincitori di DIVA 2023

SOLUZIONE DISPLAY DUREVOLE

1: PRODUTTORE: NOVAVISION – COMMITTENTE: WOOLRICH – DESIGN: FEDERICA BASILICO

2: PRODUTTORE: LITOART – COMMITTENTE: BLAUER (FGF INDUSTRY) – DESIGN: MARC BRIK DISPLAY

3: PRODUTTORE: GIOVANARDI – COMMITTENTE: COCA COLA – DESIGN: HABITS STUDIO SOLUZIONE

DISPLAY NON DUREVOLE

1: PRODUTTORE: TROCART – COMMITTENTE: DE FONSECA- DESIGN: MATTIA NICOLI

2: PRODUTTORE: LIC PACKAGING – COMMITTENTE: MULINO BIANCO (BARILLA) – DESIGN: BARILLA

3: PRODUTTORE: ESPO&CARTOTEC – COMMITTENTE: COCA COLA – DESIGN: UFFICIO TECNICO ESPO&CARTOTEC

DIGITAL SIGNAGE

1: PRODUTTORE: INTERTOUCH – COMMITTENTE: BRITISH AMERICAN TOBACCO’S – DESIGN: INTERTOUCH

PACKAGING

1: PRODUTTORE: LIC PACKAGING – COMMITTENTE: FANTIC MOTOR – DESIGN: FANTIC MOTOR

2: PRODUTTORE: VARI – COMMITTENTE: REDBOX – DESIGN: REDBOX

SHOP FITTING

1: PRODUTTORE: EURODISPLAY DESIGN IN PROGRESS – COMMITTENTE: RED BULL -DESIGN: ING. LUCA STELLA

2: PRODUTTORE: CHEIL – COMMITTENTE: SAMSUNG -SEACE – DESIGN: CHEIL

3: PRODUTTORE: GIOVANARDI-APPLETON – COMMITTENTE: CAMPARI – DESIGN: HABITS STUDIO

NUOVE PROPOSTE

1: PRODUTTORE: ICO INDSTRIA CARTONE ONDULATO- COMMITTENTE: DIVISIONE RICERCA &SVILUPPO – DESIGN: ARCH. ANDREA TEMPESTA

GREEN DIVA RICONOSCIMENTO ALLA SOSTENIBILITÁ

NON DUREVOLE 1: PRODUTTORE: LIC PACKAGING – COMMITTENTE: FANTIC MOTOR – DESIGN: FANTIC MOTOR

DUREVOLE 1: PRODUTTORE: LITOART – COMMITTENTE: BLAUER (FGF INDUSTRY) – DESIGN: MARC BRIK DISPLAY

www.viscomitalia.it