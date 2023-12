Black Friday: ecco i risultati dell’analisi Shopper Insights di Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions, il portfolio di soluzioni retail leader a livello mondiale di Johnson Controls, rivela i primi risultati sul traffico in punti vendita e centri commerciali italiani durante la giornata del Black Friday. Le analisi confermano che gli acquisti sono diminuiti dell’1,3%rispetto al 2022, in quanto i nostri connazionali hanno preferito anticipare lo shopping approfittando di saldi di metà stagione e promozioni estese dei retailer in periodi precedenti.

Più nel dettaglio, i dati di Sensormatic Solutions provenienti dalla piattaforma Sensormatic IQ che cattura 40 miliardi di visite a livello globale ogni anno, hanno mostrato che, mentre l’affluenza del Black Friday è diminuita dell’1,3% rispetto al 2022, l’evento ha dato un impulso settimanale importante, aumentando il traffico del 76,1% rispetto al venerdì precedente (17 novembre 2023).

Centri commerciali in controtendenza: hanno registrato un aumento del 2,8% delle presenze grazie alla varietà di prodotti in vendita.

I centri commerciali hanno scongiurato il calo di affluenza registrato in occasione del Black Friday dello scorso anno, confermando un aumento delle visite del 2,8%. Questo trend potrebbe essere attribuito al mix più variegato di punti vendita presenti, che offrono ai consumatori la possibilità di acquistare articoli di diverse categorie nello stesso spazio di vendita,traendo vantaggio da tutte le offerte del Black Friday.

“Per molti retailer il Black Friday rimane uno dei maggiori eventi di sconto dell’anno, ma i dati sembrano indicare che questa giornata non segni più l’inizio dello shopping natalizio per i consumatori”, dichiara Andy Sumpter, EMEA Retail Consultantdi Sensormatic Solutions.

“I dati confermano che, al fine di far quadrare al meglio il bilancio familiare, gli italiani iniziano ad acquistare i regali con largo anticipo. Inoltre, nuovi e più precoci eventi di sconto, come il Prime Day di Amazon in ottobre, e periodi promozionali prolungati offerti dai retailer, stanno anticipando la spesa per le festività”, continua Sumpter. “Molti marketplace, tra cui Amazon, hanno iniziato le vendite del Black Friday una settimana prima della data ‘ufficiale’, mentre altri, in particolare i retailer di elettronica di consumo come Mediaworld, Euronics e Unieuro, hanno lanciato le loro offerte già a inizio novembre, estendendo il periodo degli sconti con l’obiettivo di conquistare la quota di spesa natalizia”.

Le previsioni indicavano domenica 26 novembre 2023 come il terzo giorno di shopping più affollato dell’anno.

Sebbene la propensione degli italiani a fare acquisti in store durante il Black Friday sembri rallentare, secondo le previsioni annuali compilate nel report ”I giorni di shopping natalizio più affollati d’Europa” di Sensormatic, la domenica del weekend del Black Friday (26 novembre 2023) è comunque il terzo giorno di maggior affluenza in Italia del 2023, mentre sabato 6 gennaio (Epifania) sarà –come previsto anche l’anno scorso – il giorno di shopping nei punti vendita più affollato dell’intera stagione commerciale 2023/2024.