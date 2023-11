Falconeri: nuovo flagship store in Via dei Condotti a Roma

Il nuovo flagship store di Falconeri è stato inaugurato a Roma, in Via dei Condotti 51/52. Questa apertura si aggiunge ai sette store già presenti nella capitale.

Il flagship si colloca nel cuore della rinomata via dello shopping romana, in prossimità della celebre scalinata di Piazza di Spagna. Il negozio si estende su un unico livello, occupando una superficie complessiva di circa 150 metri quadrati e presenta due vetrine, una su Via dei Condotti e l’altra su Via Belsiana, consolidando così la sua presenza in una posizione strategica e di grande prestigio.



Il fulcro distintivo del nuovo flagship store è rappresentato dal pavimento in graniglia dalle sfumature del beige e nero, originario degli anni Sessanta e appartenente all’architettura originale dell’edificio.

Questo dettaglio è stato attentamente restaurato, così come il lucernario presente in una delle stanze, evocando suggestioni tipiche di un elegante giardino d’inverno.



Tra le finiture cromate delle attrezzature per l’esposizione e l’elegante utilizzo di marmo chiaro, in questo vasto spazio sapientemente rinnovato che valorizza ogni collezione, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire la collezione FW23 di Falconeri per uomo e donna.

Inoltre, sono stati presentati la nuova edizione limitata e una selezione di capi esclusivi, disponibili esclusivamente nel flagship store del brand.

Foto credit Falconieri