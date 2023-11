Label Rose apre il suo primo flagship store nella Città Eterna

Label Rose, brand specializzato in borse e accessori, ha aperto mercoledì 1 novembre il primo flagship store nella città di Roma, precisamente all’interno della stazione Roma Termini.

Super colorato, lo store sicuramente non passerà inosservato; gli interni sono in perfetta linea con il design del brand, distinti da vivacità e femminilità in ogni dettaglio, così da ricreare una perfetta armonia tra l’ambiente e la proposta stilistica delle borse, rispecchiando a pieno l’essenza e lo spirito di Label Rose.

In occasione di questa apertura, il team Label Rose ha organizzato un evento aperto al pubblico il giorno 11 novembre, per celebrare il nuovo store con una speciale sorpresa per tutte le clienti che parteciperanno.

Con l’apertura del flagship store di Roma e l’evento dedicato, il brand vuole aumentare il coinvolgimento della forte community che lo contraddistingue, attirando anche la curiosità e l’interesse di un nuovo pubblico al sempre più solido mondo di Label Rose.

Label Rose si distingue per un’eleganza sobria, minimale e armoniosa, che si manifesta attraverso borse, valigie, gioielli e altri accessori femminili estremamente versatili. Le collezioni si caratterizzano per una miscela di palette cromatiche capaci di evocare glamour e fascino senza ostentazione.

I materiali, le fantasie e i modelli esaltano un design attentamente curato nei dettagli, con l’obiettivo di offrire esclusività e raffinatezza alle donne moderne, aggiornate ed esigenti.