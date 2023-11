MoscaPartners sceglie una nuova sede per Design Variations 2024

MoscaPartners sceglie un garage affacciato sulla Darsena come nuova sede per Design Variations 2024 e annuncia la partecipazione al progetto di Park Associati e Nathalie Du Pasquier.

MoscaPartners presenta l’esposizione Design Variations 2024 in occasione della Milano Design

Week dal 15 al 21 aprile 2024: in linea con la continua ricerca nell’ambito del design e architettura, cambia location, dando vita a un garage di 3000 metri quadrati situato nella storica zona della Darsena di Milano in uno spazio di creatività e innovazione.

Progettato dall’architetto Marco Zanuso con illustrazioni dell’artista Gianni Dova, il garage su due livelli al civico 14 di Viale Gorizia fu originariamente costruito nel 1938 per il primo piano e con un seminterrato aggiunto nel 1947 su suggerimento dello stesso architetto con una struttura ispirata all’architettura pionieristica di Pier Luigi Nervi.

Lo studio internazionale Park Associati, fondato da Filippo Pagliani e Michele Rossi, punto di

riferimento nel mondo dell’architettura contemporanea, è stato scelto per l’ideazione del progetto

allestitivo dello spazio. Con sede a Milano, Park Associati è noto per il suo approccio aperto,

analitico e pragmatico, forte della tradizione ma capace di generare nuovi codici linguistici grazie

ad un processo che combina ascolto, intuizione e sperimentazione. Il lavoro dello studio ha

ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Nathalie Du Pasquier, artista franco italiana, verrà coinvolta nel progetto: “Interverrò nell’entrata

attraverso l’uso di pannelli dipinti, continuando il mio percorso di sperimentazione sulle pareti

come elementi di architettura¨.

Design Variations 2024 rappresenta così un ulteriore passo avanti nella missione di MoscaPartners di valorizzare e restituire alla città il patrimonio architettonico di Milano attraverso il design e l’architettura.

“Quest’anno ci troviamo di fronte a una sfida emozionante: la scelta di uno spazio insolito per

ospitare il nostro prossimo evento durante la Milan Design Week. Da sempre, il nostro obiettivo è

stato quello di esplorare luoghi cittadini sotto una luce nuova, cercando di reinterpretarli e offrire

nuove prospettive che possano collegare il cuore antico della città con la modernità. Non

potevamo essere più entusiasti di essere coinvolti in una delle aree più vibranti e ricche di storia di

Milano, la Darsena: un concentrato di tradizione, architettura e vita quotidiana, e siamo pronti a

trasformarlo in uno spazio straordinario per celebrare il design e l’innovazione¨, racconta Caterina

Mosca, fondatrice di MoscaPartners insieme a Valerio Castelli.

Le precedenti edizioni della manifestazione si sono tenute in luoghi iconici della storia milanese,

come le sontuose dimore barocche di Palazzo Litta e Palazzo Visconti, il Circolo Filologico

Milanese, la più antica associazione culturale a Milano e l’Istituto Marchiondi Spagliardi, raro

esempio di architettura brutalista italiana aperto lo scorso anno per la prima volta dopo

cinquant’anni.

La manifestazione Design Variations 2024 rappresenta un punto di incontro di designer,

aziende, brand e università del panorama internazionale, che espongono le ultime collezioni e

ricerche, esplorando nuove prospettive e ridefinendo i confini dell’estetica e della funzionalità.

Design Variations 2024 by MoscaPartners

Garage, Viale Gorizia 14, Milano

#DesignVariations2024