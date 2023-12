Inaugurata a Roma la Perfume Library di Lush

Lush celebra i 25 anni del brand in Italia e inaugura la Perfume Library a Roma: un viaggio olfattivo all’insegna della profumeria artistica.

Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, apre oggi giovedì 30 novembre un’innovativa Perfume Library all’interno del negozio in via del Corso 21 a Roma. Un’area dello store sarà interamente rinnovata per ospitare la più ampia offerta di profumeria artistica del brand in Italia. In questo inedito concept, le fragranze Lush, uniranno il loro fascino evocativo a quello delle parole: il negozio ospiterà, infatti, anche una collezione di libri dedicati all’arte della profumeria, alla botanica e all’aromaterapia.

Perfume Library Lush, pagine da sfogliare e fragranze da annusare per un viaggio olfattivo inebriante

Nell’anno del 25° anniversario di Lush in Italia, l’apertura della Perfume Library di Roma rappresenta una raffinata celebrazione della creatività e dell’innovazione apportata all’industria cosmetica e racconta, attraverso il potere ipnotico delle fragranze, la storia del brand.

“Sono passati 25 anni dall’apertura del nostro primo store italiano in Brera a Milano: da quel giorno la scia dell’inconfondibile profumo Lush ha inondato le strade delle principali città italiane, offrendo a sempre più persone un’esperienza di shopping coinvolgente e dando vita a una vera e propria rivoluzione cosmetica. Non potrei essere più orgoglioso di aprire, proprio nella capitale, la nuova Perfume Library di via del Corso 21. Uno spazio che celebra la profumeria artistica e dà vita a un nuovo entusiasmante capitolo del brand, che è stato capace di innovare l’industria della cosmesi con un’offerta di prodotti totalmente non convenzionali, rigorosamente freschi, fatti a mano e non testati sugli animali.” dichiara Alessandro Andreanelli, Amministratore Delegato Lush Italia

Uno spazio multisensoriale che rappresenta la prima tappa di un viaggio all’insegna della celebrazione dell’olfatto, il più enigmatico dei sensi, quello capace di legare indissolubilmente le persone: è prevista infatti per gennaio 2024, l’apertura di una seconda Perfume Library a Milano, all’interno dello store di Piazza Duomo.

Un investimento che conferma l’importanza della profumeria per Lush, un mondo che per il brand ha sempre rappresentato un mezzo di espressione artistica. Ispirate all’arte, alla poesia e alla cultura, le raffinate fragranze del brand sono realizzate interamente in house, un’eccezione nel mondo della profumeria, miscelando i migliori oli essenziali ed assolute. Create dai profumieri Mark Constantine, uno dei cinque fondatori del brand e tuttora inventore prodotto, e da Emma Vincent, ogni fragranza Lush ha una storia da raccontare e un ingrediente da celebrare. Così come la musica è arte per l’orecchio e la pittura è arte per l’occhio, le fragranze Lush si pongono l’obiettivo di divenire arte per il naso.

Un viaggio nella culla della profumeria artistica

La Lush Perfume Library di Roma ospiterà in esclusiva le fragranze della Florence Collection, una collezione di cinque profumi ispirata al rinascimento fiorentino, culla della profumeria moderna: il blend seducente di Sappho trasporta la mente nell’antica Grecia, a Lesbo, sull’isola della poetessa Saffo. Qui accordi di terra del giglio fiorentino si avvinghiano al calore di tonka e vaniglia, mentre i sentori legnosi-speziati del tabacco riportano nel presente. Il profumo Confetti racconta invece le tre età dell’amore, in una danza di soave freschezza: le note di testa descrivono i primi incontri con delicate sfumature di violetta, la rosa nelle note di cuore racconta la maturità, la forza e la solidità, le note di fondo vedono entrare in scena la solidità senza tempo del sandalo.

Il profumo Nero affonda le radici nella storia e si ispira a Marie Anne de La Trémoille, principessa di Nerola, famosa per aver fatto scoprire alle corti d’Europa l’irresistibile fascino del neroli: in questa fragranza spicca la luce agrumata del bergamotto e dell’arancio amaro, mentre il sottofondo di petitgrain conquista con intense armonie legnose. Si cela la leggenda del Marchese Muzio Frangipani, dietro al profumo Frangipani, una fragranza delicata, floreale, con piacevoli accordi mandorlati: i sentori di tuberosa e marzapane inebriano i sensi, mentre l’affumicato sottofondo di palo santo avvolge in un alone di mistero. Chiude la Florence Collection un profumo fresco, fragrante e terroso come brezza di montagna su una vetta innevata, con le calde note della luce del sole che fanno capolino tra i rami di abete: Fresh As è una meditazione olfattiva nel cuore della natura.

“Siamo entusiasti di poter diffondere la nostra passione e il nostro amore per la profumeria artistica nel pieno centro della città eterna. Non vediamo l’ora di presentare a turisti e abitanti di Roma, la nostra intera collezione di fragranze, rigorosamente realizzate a mano e interamente in-house, raccontando l’unicità delle materie prime rigenerative e le preziose storie custodite da ogni profumo.” racconta Andrea Nobili, Lush Perfume Expert

Una fragranza attivista per un regalo etico

La Lush Perfume Library di Roma ospiterà anche il profumo Grassroots, una fragranza rivoluzionaria nel mondo della profumeria. Rappresenta il primo profumo attivista del brand ed è disponibile in esclusiva nel negozio di via del Corso 21 e online. Realizzato con oli essenziali provenienti da progetti di rigenerazione ambientale – olio di geranio del Kenya, olio di palissandro dal Brasile, olio di Ylang Ylang del Ghana e essenza di vaniglia dell’Uganda -, supporta organizzazioni no profit allineate con l’etica del brand, che operano in difesa della conservazione ambientale, dei diritti umani e del benessere degli animali.

L’intero ricavato della vendita del profumo Grassroots (ad esclusione dell’Iva) viene, infatti, devoluto a favore di piccole organizzazioni locali per permettere loro di proseguire il proprio lavoro e operare un tangibile cambiamento. Acquistando questo nuovo profumo, i clienti avranno così l’opportunità di unirsi a un’azione concreta di rigenerazione. Il design del profumo è stato, inoltre, rivisto per sottolineare il suo cuore rigenerativo: il tappo-diffusore in sughero “Scent Cube” è naturale, biodegradabile al 100% e totalmente carbon positive.