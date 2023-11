Conclusa a Roma la settima edizione di Window Display nel Mondo

L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei, presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, ha promosso con grande successo la settima edizione dell’evento “Window Display nel Mondo” tenutasi a Roma presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Palazzo Piacenti si aggiunge alle prestigiose location delle precedenti edizioni: Palazzo Reale e Palazzo Cusani a Milano e l’Antoniano di Bologna.

L’elegante e istituzionale edizione di quest’anno ha visto un parterre d’eccezione con la presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Capo di Gabinetto Dott. Federico Eichberg, il Presidente Confassociazioni Dott. Angelo Deiana, il Presidente ASSORETIPMI Dott. Eugenio Ferrari e il Prof. Francesco Lenoci.

Vari gli argomenti trattati, con proposte concrete inerenti alla velocissima evoluzione del settore retail, alla figura del Vetrinista e del Visual fino all’importanza del Made in Italy.

Come di consueto anche questa edizione ha visto premiare chi si è distinto nel proprio ambito.

Concorso internazionale Vetrine 2023

I premi, consegnati dalla responsabile commissione artistica Valentina Gasperini, sono stati assegnati a:

Alberto Anticoli di Roma

Marina Cappello di Giaveno (Torino)

Monica Lillio di Terracina (Latina)

Carlotta Simonetti di Roma

Federica Speranza di Roma

Claudio Benedetti di Altopascio (Lucca)

Federica Merola Fanna di Pordenone

Nicola Massimo Caldarulo di Adelfia (Bari)

Silvia Ceschin Rua di Faletto (Treviso)

Migliori scuole di Vetrinistica e Visual

Katiuscia Ciarleglio e il Prof. Alessandro Farrufini hanno premiato le seguenti scuole:

Expovetrineschool di Marco Catalani – Roma

MC INformazione di Monica Cavicchioni

PGM Studio di Vetrinistica di Giuseppe Marco Pasquarella – Petacciato (CB)

Intersystem Group Accademy di Stefania Picchi – Roma

Studio Vetrinistico D’Immagine di Roberto Comeri – Pianezza (Torino)

Studio Comunicazione Visiva di Flavio Baido – Pordenone

Visual Retail Academy di Valentina Gasperini – Barbiano di Cotignola (Ravenna)

Mario Masiero – Padova

Mariateresa Pelosi – Milano

Partner Associazione Vetrinisti & Visual Europei

I premi per l’edizione 2023 sono stati assegnati a:

Fotografa Rosa Bellodi

Lideimmagine di Alessandro Fongaro – azienda di manichini Made in Italy

Intersystem Group – arredi per negozi e accessori per vetrine

Benemerenze istituzionali

Dott. Federico Eichberg e Elena Lorenzini, Capo e Vice capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dott. Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni

Dott. Eugenio Ferrari, Presidente Assoretipmi

Dott. Fabio Neri

Lorenza Caradonna

Premi per categoria

Marianna Pignatelli – Giornalismo

Dott.ssa Mariella Milani – Comunicazione e Marketing

Dott.ssa Cinzia Capparelli – Fotografia di moda

Signora Vanessa Foglia – Stilismo

Dan John – Premio vetrina elegante

Dsquared2 – Premio vetrina internazionale

Nel corso dell’evento il Presidente ha conferito il titolo di maestro a Federica Speranza di Roma e il titolo alla carriera al maestro Giorgio Cignacco.

La location per l’ottava edizione non è stata ancora definita, ma sicuramente sarà al livello delle precedenti. Per rimanere informati www.vetrinistievisualeuropei.blog