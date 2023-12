Harmont & Blaine apre un flagship store a Madrid

Harmont & Blaine potenzia la sua strategia di crescita internazionale con l’apertura di un nuovo flagship store a Madrid, situato in un affascinante palazzo storico nel cuore di Calle del Serrano, una delle principali vie dello shopping di moda e lusso nel moderno quartiere di Salamanca.

Questa inaugurazione conferma la Spagna come un mercato chiave per il brand, evidenziato dalla consolidata partnership con El Corte Inglés e dagli investimenti significativi per espandere la rete di 40 corner monomarca nelle prestigiose location del principale colosso retail europeo.

Gli interni della nuova boutique svelano un’atmosfera accogliente e rilassante, caratterizzata dall’uso attento del colore attraverso un percorso fluido e dinamico alla scoperta delle collezioni di abbigliamento e accessori Harmont & Blaine Uomo e Donna.

Toni luminosi di bianco e verde, uniti alle superfici in legno e ottone, accompagnano i diversi ambienti arredati con sedute color ocra ed espositori che richiamano le nuance dei fondali marini.

Oltre all’apertura di Madrid e all’ampliamento della distribuzione wholesale nel paese, Harmont & Blaine ha già in programma l’inaugurazione di un nuovo flagship store a Barcellona, nel corso del 2024, cui si aggiunge la previsione di diverse aperture in destinazioni resort di spicco come Ibiza, Maiorca e Puerto Banus.