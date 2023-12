Primark prosegue il piano di espansione in Italia

Primark, il retailer internazionale di moda, rinnova il suo impegno nel mercato italiano con l’annuncio di un investimento di oltre 50 milioni di euro nel Paese.

Primark annuncia 5 nuove aperture

L’investimento comprende l’inaugurazione di cinque nuovi negozi nelle città italiane di Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e Genova, portando la presenza di Primark nel Paese a un totale di 20 punti vendita. Parallelamente alla sua ambiziosa strategia di espansione nel mercato italiano, Primark creerà circa 600 nuove opportunità di lavoro nel settore retail in tutta Italia, arrivando a contare oltre 5.000 dipendenti in Italia.

Nell’ambito del suo piano di espansione, Primark porterà la sua offerta fashion nei centri commerciali ‘Porta a Mare’ di Livorno, ‘Metropolis’ di Rende (Cosenza), ‘Maximall’ di Pontecagnano Faiano (Salerno) e per la prima volta a Genova. Inoltre, dopo il successo dell’apertura del punto vendita presso il centro commerciale ‘Le Gru’ di Torino, inaugurato nel novembre 2022, Primark aprirà un secondo negozio in città presso il centro commerciale ‘To Dream’.

I nuovi negozi saranno anche i primi in Italia dotati di casse per il self check out, modalità che renderà l’esperienza d’acquisto più veloce.

Primark è un rivenditore internazionale di abbigliamento che conta oltre 70.000 dipendenti in 16 Paesi tra Europa e Stati Uniti. Fondata in Irlanda nel 1969 con il marchio Penneys, lo scopo di Primark è quello di offrire scelte accessibili a tutti senza trascurare la qualità: prodotti indispensabili per la vita quotidiana, abbigliamento di tendenza per donna, uomo e bambini, nonché prodotti di bellezza, articoli per la casa e accessori. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza di acquisto indimenticabile, Primark conta oltre 400 negozi a livello globale e continua a espandersi in nuovi mercati e in quelli esistenti con l’intento di raggiungere la quota di 530 negozi entro la fine del 2026, compreso il nuovo mercato dell’Ungheria.