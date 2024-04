QDS Studio presenta al Fuorisalone 3 sedute di design

Le sedute sono state studiate giocando su colori e forme non convenzionali e presentano caratteristiche che le rendono adattabili a una vasta gamma di ambienti e utilizzi. Questa flessibilità ispira i consumatori a immaginare molteplici scenari di utilizzo e a ottimizzare lo spazio disponibile. L’utilizzo di colori vivaci e forme suggestive nel design delle sedute contribuisce a creare un’atmosfera positiva e a favorire la creatività e la concentrazione.

DIONEA

Versatile e accogliente, questo oggetto offre infinite possibilità di utilizzo: seduti composti, sdraiati, avvolti come in un nido, gambe incrociate, in meditazione, immersi nella lettura di un libro o in piacevole compagnia mentre si gusta un calice di vino. Sorretto da un basamento prismatico con tre facce riflettenti, sembra quasi fluttuare in modo magico, mentre la sua geometria ricorda i giochi per bambini, offrendo un’esperienza visiva e tattile unica.

Seduta DIONEA L 132 cm x D 115 cm x H 67 cm, 55 kg

La sua forma esagonale permette una rapida trasformazione: è possibile rivestire le quattro facce dei suoi sei tetraedri con diverse finiture, dalla pelliccia ecologica all’ecopelle, passando per velluti o patchwork elaborati, consentendo così una personalizzazione senza limiti. Come le molteplici modalità di seduta, anche le possibilità di utilizzo sono infinite, lasciando spazio alla creatività per un’esperienza personalizzata.

Grazie alle sue generose dimensioni e alle molteplici opzioni di personalizzazione, questa seduta va oltre la sua funzione di semplice arredo: è un vero e proprio strumento di divertimento per adulti e bambini, offrendo non solo comfort ma anche un’esperienza sensoriale e ludica. È un luogo dove rilassarsi, giocare, sperimentare e creare ricordi, trasformando ogni momento in un’occasione unica di benessere e divertimento.

SWEEP2

Un oggetto dalle linee fluide e intriganti, un piano circolare che scivola nello spazio tridimensionale lungo due curve intersecanti, creando una geometria continua che incorpora tutte le funzioni di una poltrona tradizionale: schienale, braccioli, seduta e basamento. La sua forma distintiva non solo lo rende funzionale, ma suscita anche diverse interpretazioni nella mente degli osservatori. Potrebbe evocare un nodo piano marinaresco per alcuni, mentre per altri potrebbe sembrare la figura di qualcuno rannicchiato su se stesso. Nessuna interpretazione è più autentica dell’altra; la vera essenza di queste suggestioni risiede nelle esperienze individuali di chi osserva.

Seduta Sweep2 L 95 cm x D 108 cm x H 96 cm, 37 kg

La struttura di questa poltrona è realizzata con un’anima di metallo curvato per garantire solidità e supporto, rivestita da un’imbottitura morbida e differenziata nelle consistenze. Il rivestimento può essere in lycra, donando una sensazione vellutata al tatto, oppure in lana, per un’esperienza di morbidezza e comfort avvolgente. Ogni dettaglio di questa poltrona è stato attentamente progettato per offrire non solo funzionalità, ma anche un coinvolgente viaggio sensoriale e visivo.

BDSM sun lounger

Un lettino solare dalle forme avvolgenti e morbide che trasmettono un’atmosfera accogliente e confortevole. Questo pezzo, oltre ad essere funzionale, è un vero e proprio elemento di design che può valorizzare qualsiasi spazio esterno, che sia un giardino, una terrazza, una piscina, una spa, un resort o delle terme. La sua silhouette evoca l’immagine di un corpo avvolto in un abbraccio delicato, mentre la forma organica e sinuosa suggerisce una sensualità che si lascia cullare dai raggi solari.

Seduta BDSM sun lounger L 177 cm x D 65 cm x H 82 cm, 19 kg

La seduta, realizzata in polietilene con una finitura opaca, non solo aggiunge un tocco di eleganza e modernità, ma garantisce anche una resistenza duratura alle condizioni atmosferiche esterne, mantenendo la sua bellezza e funzionalità nel tempo. Questo lettino diventa il punto focale che attira l’attenzione, invitando al relax e al piacere di godere del sole e dell’ambiente circostante. La sua presenza trasmette una sensazione di benessere e invita a concedersi momenti di tranquillità e piacere, unendo comfort e design sofisticato in modo impeccabile. Inoltre, il lettino solare non è solo un elemento d’arredo, ma anche un’esperienza sensoriale e visiva unica per chiunque vi si conceda.

Dal 15 al 21 aprile

Presso LAMPO MILANO – ISOLA DESIGN GALLERY Via Valtellina 5

Renderings: QUASIDESIGN studio

Photo: Simone Rigamonti