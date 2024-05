Un palcoscenico interattivo per la House Of Innovation di Nike

Per celebrare la prima collezione dedicata alla danza, Nike affida a Random Studio la progettazione di un allestimento per la House of Innovation di Parigi.

La campagna “Own the Floor” presenta un medley di tre tipi di danza – breakbeat, vogue e afrobeat – ciascuno rappresentato da ambasciatori della scena locale e internazionale. Introdotti in vetrina, questi stili di danza sono rappresentati al piano terra del negozio da podi con manichini che indossano i prodotti, oltre che da piccoli schermi e fondali stampati che ospitano i contenuti della campagna pubblicitaria. Interconnessi ma distinti, i podi incorniciano il palcoscenico interattivo, fulcro del progetto spaziale, che ispira i visitatori nel loro percorso di auto-espressione guidandoli verso l’intima pista da ballo.

Come se si entrasse in una scuola di danza, l’installazione è realizzata in vetro, fiancheggiata da una parete di specchi bifacciali con schermi nascosti dietro di essi.

Una coreografia di suoni e luci colorate







Nel momento in cui il visitatore entra, lo spazio gli risponde con una coreografia di suoni e luci colorate pulsanti, alimentata dal suo movimento e dalla sua energia. I visitatori si trovano di fronte al loro riflesso digitale, ripreso in tempo reale da una telecamera. Mentre si muovono, una visione video frammentata li rispecchia, trattando il filmato con filtri diversi come se generasse un video musicale dal vivo. Collegando l’intero spazio, la luce circolare proiettata sulla vetrina risponde anche a chi utilizza lo spazio interattivo, inondando il negozio con l’energia dei suoi visitatori, mentre gli specchi sono presenti come materiale in tutti gli espositori dei prodotti. Come un set, il centro modulare dello spazio può essere spostato per ospitare una varietà di eventi diversi.

“Volevamo infondere al negozio la contagiosa energia audiovisiva della danza: con un palcoscenico interattivo al centro, abbiamo trasformato la House Of Innovation di Nike in uno spazio teatrale in cui i visitatori sono invitati a partecipare attivamente” – dichiarano gli architetti.

