Midj Less, la riscrittura del minimalismo funzionale

Midj presenta Less, la nuova collezione di sgabelli che rinnova l’omonimo mantra del minimalismo anni ’60. Con il suo gusto giovanile e la sua struttura originale, Less diventa sinonimo del processo creativo che unisce sinergicamente i designer e l’Officina delle Idee, il reparto ricerca e sviluppo interno di MIDJ, incarnandone il motto “Design is a wonderful life“.

Il suo nome racconta la sua storia: figlio dell’iconica frase “Less is more” dell’architetto Ludwig Mies van der Rohe, Less incarna il principio minimalista dell’impreziosire l’indispensabile.



Semplicità e praticità sono le due parole che meglio riassumono l’identità di Less: partendo da quattro punti di appoggio per continuare con un’unica gamba che unisce il poggiapiedi alla seduta, Less diventa uno sgabello quasi invisibile, una struttura leggera che permette di fluttuare nello spazio della propria casa. In più, grazie alla sua forma, può essere appoggiato sul tavolo e sollevato, facilitando la quotidianità delle pulizie in spazi contract e domestici.

La semplicità di Less diventa unicità grazie alle possibilità di personalizzazione disponibili: la struttura in metallo colorato si accompagna ad una seduta in pelle, similpelle, tessuto, legno massello o frassino tinto, adattandosi agli ambienti più disparati.

Con una combinazione sapiente di forma e tecnologia, Less non è solo uno sgabello, ma una dichiarazione di design che unisce estetica e praticità.