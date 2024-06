Nuove shopping experience al Fondaco dei Tedeschi

Sempre attento alle esigenze dei suoi ospiti, il Fondaco dei Tedeschi ha creato alcune nuove esperienze, in grado di rendere unico e irripetibile lo shopping all’interno di questo illustre edificio veneziano. Dal make-up alla consulenza d’immagine e fragranze, passando per l’armocromia, fino ad arrivare all’ analisi delle forme del viso. Tutto ciò che serve per uno shopping consapevole ed efficace è adesso a disposizione dei clienti del luxury mall.

Consulenza e trattamento skincare

La consulenza Skincare prevede un’analisi iniziale con gli Skincare Expert del Fondaco, che individueranno lo stato e le necessità primarie della pelle in modo da poter selezionare i prodotti perfetti e consigliare la skincare routine più adatta. In base al tipo di pelle spiegheranno come eseguire la corretta detersione, come applicare il tonico, il siero e la crema. La consulenza potrà svolgersi con una seduta individuale o di gruppo in aree riservate al piano Beauty o in Prestige Lounge.

Servizi make-up

Un make-up perfetto è il giusto tocco per raggiungere un look ottimale e il Fondaco non lascia al caso questo importantissimo elemento glamour: i make-up artist sapranno creare il trucco adatto ad ogni occasione. Da un flash make-up in soli 15 minuti, ad un make-up più accurato che potrà essere declinato nelle versioni: naturale e glamour per serate speciali. Non solo, è previsto anche il make-up specifico per eventi speciali e matrimoni. Per gli appassionati di trucco che desiderano imparare a ricreare il proprio make-up perfetto anche a casa, il Fondaco propone la Make-up School, con un programma completo e dettagliato sulle tecniche e le ultime tendenze del settore per essere belle ovunque e in ogni occasione.

Armocromia Beauty & Fashion

L’armocromia è la tecnica sviluppata degli anni ’70 da una cosmetologa americana. Secondo i suoi dettami si è in grado di individuare i colori più adatti a ciascun individuo, per poter scegliere quelli che non solo valorizzano di più l’incarnato, ma anche che interpretano la personalità e l’estetica.

Il Fondaco dei Tedeschi mette a disposizione i suoi esperti per una seduta individuale di armocromia, in cui, mediante l’utilizzo di teli colorati, il consulente farà un’analisi accurata del sottotono della pelle, consigliando al cliente i colori, il trucco e l’outfit che più valorizzano le sue singole caratteristiche.

L’armocromia può essere applicata infatti ad abbigliamento, accessori e make-up, e grazie a questo servizio il visitatore potrà scegliere i prodotti che più gli si addicono, con cognizione di causa e consapevolezza.

Consulenza fragranze

Il Fondaco è un antico luogo di scambio, e i materiali profumati, acquistati in Oriente dai mercanti veneziani per poi essere esportati in Nord Europa, erano tra le merci più ambite e pregiate. Questa tradizione di qualità e di attenzione speciale per le profumazioni si rinnova oggi con i Fragrance Experts, che condurranno il cliente in un vero e proprio viaggio emozionale.

Partendo da un curioso quiz, il cliente andrà alla scoperta delle magie dei profumi attraverso un incontro dedicato alle note e agli accordi creati dai sapienti nasi dei maître parfumeur. In questo modo scoprirà la famiglia olfattiva che più lo rappresenta e potrà spaziare in una selezione di profumi coordinata, comodamente seduto nella Galleria delle Fragranze. Questa, infatti, non è solo un ambiente espositivo per i meravigliosi marchi presenti al Fondaco, ma anche un luogo di scoperta per esplorare nuovi mondi e conoscersi, stimolando ricordi sopiti da molto tempo.

Consulenza forme del volto

L’analisi della forma del volto è alla base della scelta degli occhiali più indicati al proprio viso. Con la Consulenza Forme del Volto i consulenti del Fondaco dei Tedeschi potranno dare una serie di consigli personalizzati, in modo da poter trovare facilmente gli occhiali perfetti per valorizzare i lineamenti.

Consulenza Watches & Jewelry

Il Fondaco dei Tedeschi grazie a un team di esperti offre un servizio di consulenza personalizzato su orologi e gioielli, per garantire ai clienti una vera e propria esperienza immersiva sull’intera categoria.

I Client Advisor si occupano di tutti gli aspetti garantendo una assistenza diretta con il brand, inoltre, per quanto riguarda gli orologi, la possibilità per i clienti di avere una vera e propria consulenza esclusiva nella Vip Room Watches, per consulti personalizzati a seconda di richieste ed esigenze.