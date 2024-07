Agenda e personalità sul palco del Forum Retail 2024

iKN Italy, azienda leader nella formazione manageriale e nella realizzazione di eventi business da oltre 35 anni, aggiorna l’agenda della 24esima edizione del Forum Retail, il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del Retail, in programma il 30 ottobre 2024 presso Allianz MiCo a Milano. L’evento rappresenta un momento di confronto sui temi più caldi del settore: Circular Economy, Community, Next Gen, AI, Made in Italy, Retail Media & Gender Equality.

Analisi e dati esclusivi sul futuro del retail, nuove opportunità per il Made in Italy e prospettive di sviluppo internazionali

L’appuntamento dell’edizione 2024 del Forum Retail rappresenta un’importante opportunità per analizzare l’andamento del settore attraverso i dati ed esaminare questioni cruciali dell’intero comparto come la parità di genere e l’evolversi della leadership. Saranno esplorate le implicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali interni ed esterni e il supporto innovativo al consumatore in termini di esperienza d’acquisto. Inoltre, si discuterà anche della curva demografica e di come coinvolgere la Generazione Z, rispettandone le priorità; verrà poi analizzata la necessità di raccontare i brand e l’attivazione delle Community, anche attraverso i social media, con particolare attenzione ai valori aziendali e alla fidelizzazione. Si esamineranno le best practice sul Retail Media in Italia e oltreconfine, le strategie di posizionamento sui Marketplace e di conversione sugli e-commerce. Sarà dato ampio spazio al Made in Italy e alle realtà d’eccellenza dell’artigianato italiano. Infine, il cambiamento climatico sarà considerato come un segnale urgente per la necessità di adattare i modelli di business nel settore del retail, con particolare considerazione alla Circular Economy in ambito moda.

Retail Award

Anche nella prossima edizione saranno premiate le aziende che si distinguono per crescita, innovazione digitale e visione strategica grazie ai Retail Award. I brand hanno l’opportunità di presentare le proprie idee e i progetti a una giuria composta da top manager del settore retail per le categorie: Best Mktg & Social Campaign, Best Awareness Campaign for Gen Z, Best Customer Experience Innovation, Best ESG & Sustainability Project, Best Sport Club in Merchandising & Licensing, Best Diversity, Equity & Inclusion HR Project, Best Start Up, Best AI Application & Automation Project e Best Marketing Agency. Le candidature per il 2024 sono aperte fino al 30 settembre. Nel 2023 sono stati presentati oltre 60 progetti analizzati da 30 giurati e sono stati designati 9 vincitori e 2 riconoscimenti ad honorem.

Il Forum Retail, anche quest’anno patrocinato dal Comune di Milano, sarà l’occasione per comprendere attraverso i dati l’andamento dell’intero comparto. In apertura della sessione plenaria, BVA Doxa presenterà in anteprima una ricerca condotta sulle nuove tendenze dei consumatori italiani in ambito retail con un focus sul settore Moda e Pet. A seguire, KPMG svelerà i comportamenti di acquisto e le nuove tecnologie guardando al 2025 e soprattutto all’applicazione dell’IA per migliorare l’integrazione tra online e offline. Inoltre, Retail Institute e Ipsos analizzeranno le caratteristiche della Generazione Z nei confronti di temi quali la sostenibilità ambientale e sociale, valori e inclusione, fruizione dei media e mondo del lavoro. L’intervento conclusivo della plenaria sarà di Stefano Leoni, General Manager Ralph Lauren, incentrato su Leadership e Circular Economy nel Fashion&Luxury.

Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia, guiderà il panel sullo sviluppo all’estero del Made in Italy

All’evento sarà presente anche l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi che insieme a Teo Musso, Fondatore di Baladin, Francesco Vena, AD di Lucano 1894 e Chiara Brandi, Marketing Manager Le Bontà, si confronteranno su come rafforzare il Made in Italy per l’internazionalizzazione grazie a strategie di successo volte a comunicare la qualità e il valore dei prodotti nazionali.

Per condividere una visione che supera i confini del Bel Paese, sul palco prenderanno la parola anche ospiti internazionali: Lucia Marcuzzo, Managing Director Europe Levi Strauss & Co. in Belgio, Hubert Weber, Indipendent Director Migros Group dalla Svizzera, Giuseppe Stigliano, Global CEO Spring Studios Gran Bretagna e Steve Evers, CEO Intersport Svizzera si confronteranno sugli investimenti in Tecnologia, Sostenibilità, Marketing e Persone cosi come sul futuro del Travel Retail quale principale canale di sviluppo per il Luxury.

Il Forum Retail coinvolge oltre 2mila operatori del settore e ospiti di rilievo, all’edizione 2024 saranno presenti anche Costantino Criaco, Co-Direttore Generale di Farmacie Stilo che illustrerà il segreto del successo grazie al Retail Media e al Customer Journey opti-channel. Un approfondimento sui dati e sul cliente sarà il centro del confronto tra Ginevra Cirri, Brand Manager Ariston Group, Michele Di Maio, Head of CRM Boggi Milano, Pasquale Passaro, Head Of Omnichannel & CRM di Sergio Rossi e Marica Paolicchi, eCommerce Manager René Caovilla.