Overfly, la lampada a sospensione leggera e potente

Overfly è una lampada LED a sospensione che sembra fluttuare lieve nell’aria. Leggera ed elegante, la lampada è composta da un sottile cilindro verticale che termina con un piccolo disco – di diametro 14,5 cm e che accoglie la fonte luminosa – il cui perimetro è impreziosito dalla particolare lavorazione godronata incrociata. Tale texture, è ripresa anche dalla parte superiore dello stelo cilindrico, disponibile tono su tono o con colorazione a contrasto.

Dimmerabile e dotata di un potente e deciso fascio luminoso diretto verso il basso, Overfly è equipaggiabile con un filtro a nido d’ape anti- abbagliamento per ricreare una luce più dolce e atmosfere rilassate.

Perfetta per l’illuminazione di tavoli da pranzo, Overfly è disponibile anche nella versione Overfly Plus, corredata di un ampio e sottile piatto leggermente concavo che ricorda l’iconica forma degli UFO. Originale e raffinata anche la versione a soffitto Overfly Plus PL, che emana una confortevole luce indiretta adatta all’illuminazione diffusa.

Design: Marc Sadler

OLEV

Ero così affascinato dai LED che prendevo tutti i nuovi campioni. Facevo test. Li applicavo alle mie lampade. Modificavo lampade esistenti. Costruivo nuovi apparecchi da zero usando questi strani “diodi luminosi”. Nel tempo mi resi conto che non esisteva nessuno nel mercato dell’illuminazione che producesse unicamente lampade decorative a LED. (Andrea Lanaro, CEO OLEV).

Il brand OLEV (OLEV. Only LED, Only Design) nasce agli inizi degli anni 2000 diventando il primo marchio a proporre un catalogo di lampade decorative esclusivamente a tecnologia LED. Si distingue per una progettazione intelligente della luce, studiata in ogni dettaglio per far vivere con il massimo comfort psico-fisico l’esperienza luminosa e accendere vere e proprie emozioni.

Nelle lampade di OLEV il design si unisce a un know how all’avanguardia per soluzioni illuminotecniche che alla luce affiancano anche caratteristiche di fonoassorbenza, di purificazione dell’aria e di riproduzione della luce del sole e delle sue variazioni durante la giornata.

Ogni luce OLEV è trattata come un pezzo d’arte unico e inimitabile, viene assemblata a mano e testata in azienda per un perfetto controllo della qualità.