Vudafieri-Saverino Partners firma il primo flagship store di Delvaux in Cina

Da Bruxelles a Pechino: lo studio di architettura milanese celebra la storia della pelletteria belga più antica del mondo, in un progetto che esprime un dialogo sofisticato tra richiami e simboli di due culture differenti.

Heritage, capacità artigianale, savoir-faire. Delvaux, la più antica casa di pelletteria di lusso al mondo, fondata in Belgio nel 1829, ha inaugurato il suo nuovo flagship store a Pechino, all’interno del prestigioso shopping mall Wang Fu Central. Lo studio di architettura milanese Vudafieri-Saverino Partners, che dal 2012 cura il concept globale delle boutique Delvaux, ha firmato un progetto d’interior in linea con le radici e i codici espressivi della Maison, ma unico nel suo genere, citando anche i simboli e l’eredità culturale locale.

Reinterpretazione degli interni in chiave contemporanea

Reinterpretando gli interni secondo un linguaggio contemporaneo, ricco di riferimenti colti e raffinati, gli architetti Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino hanno unito la “belgitudine”, alla bellezza di dettagli ricercati e pezzi antichi, selezionati da Jean-Marc Loubier – CEO Delvaux, per creare un’atmosfera avvolgente e raffinata, capace di far percepire ai clienti un legame autentico con i valori del brand.

Il flaghisp store si sviluppa su una superficie di 130 mq suddivisa in tre ambienti: all’ingresso il foyer divide il Delvaux bar, collocato sulla sinistra, dalla VIC room (Very Important Customer), un’area lounge accogliente e intrigante con le pareti rivestite in un color rosso imperiale in omaggio alla Cina.

Un elemento fortemente caratterizzante nello spazio del foyer è il soffitto, realizzato in metallo e pannelli luminosi, per cui gli architetti si sono ispirati alla Maison du Peuple, celebre simbolo della cultura belga e capolavoro dell’Art Nouveau realizzato a Bruxelles a fine ‘900 da Victor Horta. I muri, rifiniti con un marmorino bianco caldo e pannelli in suede color caramello, sono dotati di display disegnati ad hoc e realizzati in pregiato marmo Calacatta Oro su cui sono adagiate mensole in vetro e ottone bronzato.

Un’esperienza immersiva

La cura per i dettagli si scopre anche lungo il corridoio che conduce alla VIC room, dove una boiserie curva a parete – elemento peculiare del concept Delvaux che trova in ogni boutique una nuova espressione – è rivestita da una carta da parati in bianco e nero che raffigura la Grand Place di Bruxelles, con la sua ricchezza ornamentale ed estetica. Sullo sfondo risaltano i colori e le forme delle borse e degli accessori di Delvaux, che circondano gli spazi facendo vivere agli ospiti un’esperienza immersiva. Nella VIC room, il fascino vintage dei totem/paraventi in oro a parete, arricchisce l’intero spazio che è rivestito con un morbido Alcantara rosso, dove un sistema di mensole in vetro e ottone bronzato è stato pensato per mostrare i pezzi più ricercati della collezione.

Il Delvaux Bar, che si distingue per il bancone in ottone cannettato con il top in marmo Calacatta Oro e il mobile bar in legno fiammato, è pensato come uno spazio di scambio e interazione con i clienti. Qui è collocato anche uno degli arredi più iconici sviluppati nel concept Delvaux: l’armadio tipico fiammingo, dalle forme sinuose, rivisitato in chiave contemporanea e realizzato in legno, con una cornice irregolare.

Utilizzo sapiente dei materiali tipici del concept Delvaux

A pavimento il parquet stile Versailles dà un tocco di calore ed eleganza agli spazi, al quale si abbinano sapientemente materiali tipici del concept Delvaux quali l’oro pallido, l’ottone bronzato, il marmo Calacatta Oro, velluti e Alcantara, oltre alla finitura bianco caldo in Marmorino che impreziosisce le pareti. Arredi realizzati su disegno degli architetti, come le eleganti sedute in velluto nella VIC room, si alternano a una selezione di pezzi d’antiquariato, come il Table de boucher in marmo e ottone risalente al 1870, il tavolo scultoreo composto da quattro elementi modulari in marmo bianco con piano in vetro, un’edizione limitata firmata da François Kovacs, e le due alte vetrine antiche in legno e avorio dove sono esposti pezzi iconici del brand: tutti elementi che nel loro insieme vanno a comporre uno stile eclettico, generato da sottili equilibri cromatici e formali.

L’identità visionaria e la raffinata artigianalità di Delvaux si distinguono anche nella facciata, realizzata su disegno degli architetti. Il riferimento sono le immagini di art deco e del modernismo del nord Europa come le strutture in ferro e vetro del Crystal Palace e le geometrie di Charles Mackintosh e del movimento De Stijl.

