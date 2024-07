Imola Retail Solutions entra a far parte al 100% del Gruppo svedese ITAB

Imola Retail Solutions, la newco imolese nata dall’accordo di partnership tra il gruppo svedese ITAB e il gruppo Cefla, celebra il suo terzo anniversario entrando a far parte al 100% del gruppo ITAB. La società contando oltre 70 anni di esperienza nel settore di arredamento retail ha raggiunto negli ultimi 3 anni numerosi successi, ampliando la sua presenza sul mercato e stimolando una crescita dei ricavi.

L’ampliamento della gamma prodotti, grazie all’apporto messo in campo del gruppo ITAB, ha permesso a IRS di presentarsi sul mercato non solo come venditore di scaffalature e banchi cassa ma come solution provider che parte dalla progettazione fino alla realizzazione del punto vendita. Ciò ha permesso di arricchire l’offerta e di servire un mercato più ampio e diversificato. L’ottimizzazione dei processi aziendali ha portato a una maggiore efficienza e produttività, consentendo di offrire un servizio sempre migliore ai clienti.

In crescita il fatturato di Imola Retail Solutions

“Abbiamo registrato una crescita significativa in termini di fatturato e profitti, raccogliendo feedback positivi sia dai nostri clienti storici che dai nuovi. Nel 2023 l’azienda ha chiuso con un fatturato di più di 55 milioni con un utile di 4 milioni – dichiara Gilberto Frascaroli, presidente di Imola Retail Solutions.

Durante il 2023 IRS ha intrapreso significativi investimenti, a partire dell’installazione di una nuova macchina automatica di lavorazione della lamiera -con l’obiettivo di ottimizzare il processo produttivo e permettere una maggiore personalizzazione del prodotto – fino all’implementazione di una propria infrastruttura informatica con un moderno software ERP. Inoltre, è stata avviata un’importante iniziativa di investimento mirata a migliorare gli impianti produttivi, con l’obiettivo primario di ridurre il consumo energetico e promuovere la sostenibilità.

“Pur in un contesto attuale di grande incertezza, il nostro obiettivo rimane quello di consolidare la nostra presenza nel settore, offrendo ai clienti un servizio a 360°. Parallelamente, ci stiamo espandendo in nuovi settori come l’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), riconoscendo le opportunità di crescita e sviluppo che questo mercato offre. Condividiamo inoltre con il gruppo ITAB l’obiettivo di lavorare per un futuro sostenibile intensificando nel 2024 il nostro impegno in attività legate all’efficientamento energetico e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale” continua Gilberto Frascaroli “La partnership con Cefla degli ultimi 3 anni ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’azienda, favorendo il trasferimento di competenze maturate in settant’anni di esperienza nel settore. Il nostro impegno per il futuro è volto a diversificare le nostre competenze e ad adattarci ai cambiamenti, mantenendo sempre al centro l’eccellenza del prodotto e del servizio offerto, la soddisfazione del cliente e il benessere di tutti i nostri dipendenti.

Gianmaria Balducci, presidente di Cefla commenta l’operazione del gruppo Cefla compiuta tre anni fa: “Siamo molto soddisfatti dell’operazione che il Gruppo Cefla ha compiuto 3 anni fa. Con il tempo, la scelta che inizialmente non è stata compresa da molti, si è rivelata una conferma di quelli che per noi erano dei fondamenti strategici precisi alla base di questa operazione e che avevano l’obiettivo di affidare una delle nostre aree di Business al player numero uno in Europa come presenza sul mercato per garantire continuità e prospettive di benessere migliori rispetto a quelle che stavamo vivendo. Sono stati anni positivi oltre le aspettative che hanno permesso anche di avere un aspetto occupazionale migliore del previsto.”

Imola Retail Solutions e Gruppo ITAB

Imola Retail Solutions fa parte del Gruppo ITAB, leader nel mondo retail, presente in 24 paesi con un fatturato annuo di circa 650 milioni di euro, circa 2.500 dipendenti e 15 stabilimenti di produzione in Europa e Cina. IRS Sviluppa progetti completi di Retail Design, realizzando concept espositivi e arredi per tutti i settori del Retail specializzato, della GDO e GDS.

La Società eredita oltre 70 anni di esperienza nel settore di arredamento retail, portando con sé esperienza, made in Italy e qualità, i valori alla base dell’offerta che comprende non solo scaffalature e banchi cassa ma anche servizi di progettazione, montaggio ed assistenza tecnica. Entrando a far parte del gruppo ITAB la gamma di prodotto si è ampliata includendo self checkout, cancelletti, sistemi di illuminazione e prodotti digitali. La mission è quella di contribuire a raggiungere l’obiettivo dei retailer: offrire la migliore shopping experience al consumatore, aumentando la sua soddisfazione e fidelizzazione.