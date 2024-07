Nuovo negozio fisico per il brand Avvenn

Lo studio di architettura Time To Gather, guidato dal designer Xue Fei, ha progettato il nuovo negozio fisico Avvenn. Questo spazio funge da mezzo per la narrazione del brand al suo arrivo a Shanghai, una metropoli che prospera sui suoi contrasti tra contemporaneo e tradizionale. Il nuovo store, situato su Xinle Road, si estende su 126 metri quadrati e interpreta lo spirito del marchio attraverso molteplici dimensioni, tra cui l’aspetto esteriore, gli interni e i dettagli.

La forma architettonica adotta una struttura a L, abbandonando le convenzioni classiche degli spazi commerciali attraverso un layout che enfatizza un gioco di contraddizioni e coesistenza. Tutto questo riflette l’essenza stessa del marchio Avvenn: un mix tra estetica artistica e principi di design all’avanguardia.

La struttura agisce come nucleo emotivo

All’interno, il design va oltre il semplice scopo commerciale per esplorare la scala della creatività attraverso le sue scelte strutturali. Il soffitto a forma di arco e la disposizione precisa dei pannelli si ispirano alla libertà e alla fluidità della “carta sartoriale”, creando un palcoscenico in cui luce e ombra, consistenza e forma si fondono per dare vita a un ambiente dinamico. L’interno è un ambiente in cui la struttura agisce come nucleo emotivo, con pareti in pietra scolpite a mano e materiali accuratamente selezionati che compongono un insieme di energica eleganza e delicate sfumature. L’utilizzo della pietra naturale e del metallo nella costruzione evidenzia il desiderio di autenticità materica, dove i materiali lavorati a mano trasmettono una narrazione di armonia e calore nel contesto urbano.

Dialogo tra lo spazio e l’individuo

Il concetto di “carta sartoriale” si espande oltre una mera motivazione per infondere nello spazio il potenziale illimitato di creatività e precisione. Qui, all’interno di queste mura, si sviluppa un dialogo tra lo spazio e l’individuo, una conversazione articolata attraverso la meticolosa disposizione dei sistemi espositivi, l’integrazione ponderata dell’illuminazione e la funzionalità adattiva dello spazio stesso.











Fondamentalmente, Avvenn celebra lo spirito pionieristico, creando uno spazio in cui l’armonia tra design e funzionalità cerca di ispirare e coinvolgere. In questo progetto, l’attenzione meticolosa ai dettagli, la fusione di texture e materiali e l’integrazione di spazio e luce convergono per creare un’atmosfera di innovazione e introspezione.

Location Xinle Road, Shanghai, China

Area 126 sqm

Design Firm Time To Gather

Chief Designer Xue Fei

Design Team Chen Mengxin

Lighting Design Artluci-Owen

Construction Company Yi Zhu Deco

Copywriter Cheng San

Photo credit Wu Jianquan

by