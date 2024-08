El Departamento reinventa l’essenza di Ibiza con il primo flagship store di Nude Project nelle Baleari

El Departamento ha catturato gli elementi più autentici dell’architettura vernacolare per il settimo store di Nude Project. Le pareti bianche, i pavimenti in cotto e le travi in legno a vista creano uno spazio eclettico che evoca l’atmosfera di una tradizionale casa delle Baleari, preservando al contempo l’impronta architettonica unica di Ibiza.

Lo studio di architettura e interior design El Departamento, guidato da Alberto Eltini e Marina Martín, ha collaborato nuovamente con il marchio di streetwear Nude Project per inaugurare un nuovo store situato in Avenida Bartomeu de Roselló 5 a Ibiza. Questa apertura rappresenta il settimo store progettato dallo studio per il brand, consolidando ulteriormente una partnership creativa che ha giocato un ruolo chiave nella transizione di Nude Project verso una presenza fisica nel retail.

Un concept store che evoca l’essenza di Ibiza

Il concept store si concentra sull’essenza di Ibiza, nota storicamente come rifugio per artisti, creatori e menti creative. Questo è particolarmente rilevante nell’era post-pandemia, fungendo da oasi di ispirazione lontano dal caos delle grandi città. Lo spazio ricrea lo spirito dell’isola, evocando l’autenticità di una tradizionale casa payesa delle Baleari con dettagli architettonici caratteristici.

Design creativo e riferimenti agli anni ’70

Per questo progetto, El Departamento ha abbracciato l’unicità e la creatività, stabilendo un dialogo tra l’autenticità e la libertà dell’Ibiza degli anni ’70 e la freschezza e la giovinezza che definiscono Nude Project. Lo studio ha ricreato pareti dalle forme organiche in calce e malta, pavimenti in cotto dall’aspetto naturale e soffitti con travi in legno a vista. Questi elementi architettonici si combinano armoniosamente con tavoli in acrilico in stile metà secolo e tappeti persiani accoglienti, creando un’atmosfera eclettica che respira autenticità, calore e modernità.

Colori e materiali che definiscono lo spazio

L’interno del negozio è dominato da un blu turchese chiaro sugli scaffali, che aggiunge freschezza e fluidità. Questo colore è bilanciato dal calore delle finiture in legno e calce, creando un ambiente che cattura l’essenza di Nude Project. La combinazione di questi elementi evoca il carattere giovane e dinamico del marchio, introducendo al contempo una nota di serietà e maturità per riflettere la sua attuale evoluzione.









Dettagli e oggetti scenografici

Il team creativo di El Departamento ha completato l’allestimento con una selezione accurata di oggetti scenografici, tra cui una libreria con altoparlanti, una collezione di riviste, libri, dischi in vinile e l’iconico cappello da cowboy rosa, simbolo distintivo del brand.

Gli abiti di alta qualità sono esposti sullo sfondo del negozio, in vetrine retroilluminate progettate ad hoc con nicchie per mettere in risalto i prodotti. Inoltre, El Departamento ha creato all’interno del negozio un’oasi: una struttura organica in Krion con una silhouette accogliente che delimita uno spazio esclusivo. All’interno, un sinuoso divano in velluto funge da punto d’incontro, affiancato da un’area di prova con un’atmosfera quasi celestiale racchiusa da lunghe tende blu.

Con una superficie di 72 mq., questo spazio non solo rafforza la presenza fisica di Nude Project sul mercato, ma diventa anche una destinazione che celebra lo stile di vita e la cultura di una generazione di giovani creativi.

Location Ibiza

Area 72 mq

Architecture & Interior Design El Departamento

Photo credit Miguel Fernández-Galiano