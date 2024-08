Il The Pantheon Iconic Rome Hotel, prestigioso hotel up-upper scale nel cuore di Roma, è il risultato di un’ambiziosa realizzazione di Pacini Group su progetto di Studio Marco Piva architetto.

L’obiettivo raggiunto è stato quello di creare un hotel in grado di proporsi chiaramente e distintamente tra i numerosi competitors presenti nell’articolato panorama dell’hospitality romana. Il carattere contemporaneo arricchito da riferimenti ai canoni tradizionali, sono stati gli elementi chiave del successo.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto è stato svolto dalla Antonacci Falegnamerie, azienda italiana specializzata nella lavorazione del legno per arredi contract e custom, in stretta collaborazione con gli interior designer dello Studio Marco Piva.

“I cardini di una riuscita realizzazione alberghiera sono due: il primo è il minuzioso rispetto della visione dello studio di architettura con la traduzione in concreto delle sue idee. Il secondo è la selezione di materiali e lo studio di dettagli tecnici che rendono percepibile il valore della sapiente ed attenta esecuzione. Queste attenzioni rendono l’albergo non solo un progetto di design ma anche una struttura performante” – Stefano Antonacci.

Un’atmosfera suggestiva e senza tempo al The Pantheon Iconic Rome Hotel

Il The Pantheon Iconic Rome Hotel si sviluppa su sei piani, con 79 camere e suite dal design contemporaneo con aree comuni nelle quali gli elementi architettonici, come gli archi di bronzo, le volte in gesso bianco e i volumi in marmo calacatta oro, creano un’atmosfera suggestiva e senza tempo.



















I due ristoranti e il lounge bar completano l’offerta per gli spazi food&beverage, caratterizzati da un linguaggio contemporaneo che si integra con l’eredità storica della città.

Il ristorante stellato Idylio by Apreda, al piano terra, riprende il nero lucido dei pavimenti posti in contrasto armonioso con le boiserie in legno texturizzato e gli elementi decorativi in ottone spazzolato.

Emidio Pacini, founder e Ceo di Pacini Group, ha elogiato l’eccellente collaborazione tra Antonacci Falegnamerie e lo Studio Marco Piva, definendoli “ i partner ideali per realizzare la visione di hospitality di Pacini Group”. Ed in effetti, questo collaudato dream team, è già impegnato in un nuovo development project riguardante la trasformazione di un elegante palazzo nei pressi di piazza San Marco in Venezia, dove sono in corso di realizzazione prestigiosi appartamenti per un’ospitalità intima e ricercata.

Photo credit: Mattia Aquila

Antonacci Falegnamerie

Antonacci Falegnamerie è un’impresa italiana specializzata nella lavorazione del legno per arredamenti contract e bespoke. Nata a Roma negli anni ’60 come bottega Matteo Antonacci, l’azienda nel corso di cinquant’anni di storia, impegno, passione e dedizione si è evoluta in una moderna e all’avanguardia falegnameria su misura, sinonimo di eccellenza nel settore del design per la realizzazione di opere personalizzate con importanti collaborazioni all’attivo tra i più prestigiosi studi di architettura e interior del panorama nazionale ed internazionale.