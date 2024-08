Poker non AAMS vs Poker AAMS, quale scegliere?

Scegliere fra siti non aams di poker e siti con licenza adm è molto difficile, vista la grande concorrenza che c’è nel mercato del gaming. Oggi ti prendiamo per mano e in questo articolo analizziamo 10 punti fondamentali che possono aiutarti nella scelta fra un sito senza aams o un sito adm per giocare a poker texas holdem e non solo.

Offerta di Giochi e Tornei

I siti non aams stranieri rispetto a quelli italiani hanno una maggior varietà di poker su cui giocare: texas holdem, omaha, hi-lo, seven stud razz e five card draw sono i più comuni e si trovano su tutte le piattaforme. Ma sui siti senza aams trovi anche i moderni horse, pineapple, badugi, triple draw no ball ma anche chinese poker, caribbean, e three card. Avendo più offerta hai più possibilità di specializzarti su una versione di nicchia e fare più facilmente profitto.

Bonus e Promozioni

In genere i siti non adm offrono bonus benvenuto, con o senza deposito e promozioni speciali più convenienti rispetto ai siti con concessione governativa. Lo stesso vale per il poker dove i siti senza adm applicano welcome bonus composti con rollover facili da sbloccare. Ti consigliamo comunque di leggere sempre i termini e le condizioni delle offerte e i relativi regolamenti prima di richiedere un’offerta.Se decidi di non voler più utilizzare determinati servizi, potrebbe essere utile sapere come eliminare account PokerStars.

Programmi Fedeltà

Allo stesso modo in cui si siti non aams applica ottimi bonus benvenuti per i nuovi clienti, anche gli utenti fedeli che giocano a poker hanno ottimi vantaggi. Su tutti ci sono i programmi vip che premiano i giocatori più assidui con bonus speciali, limiti di prelievo più alti, customer care e manager dedicato.

Montepremi e Ticket

In genere i siti senza adm, che hanno molti più utenti dei cosiddetti “.it” per il semplice fatto che danno la possibilità di registrarsi da tutto il mondo, possono offrire tornei con montepremi garantiti molto alti. I tornei top arrivano ad avere premi al tavolo finale anche di decine di migliaia di euro. Inoltre i siti non aams danno la possibilità di vincere ticker per satelliti a tornei dal vivo importanti a livello globale come quelli dei circuiti EPT e WPT.

Livello di Competitività

Riconducibile al fatto che i siti non aams hanno un bacino d’utenza mondiale, puoi trovarti al tavolo con giocatori delle più svariate nazioni che arrivano dai tutti i 5 continenti. Questo ti dà la possibilità di aumentare il tuo livello di poker imparando stili di gioco e strategie da che, se stai su un sito italiano probabilmente non impareresti mai.

Tasse sulle Vincite

I siti con licenza adm hanno le vincite tassate a monte dal sistema erariale nazionale e dall’agenzia delle entrate. Sui siti non adm invece trovi delle aliquote di tasse molto più basse. Questo significa che nella maggiorparte dei casi il margine del banco su un “.com” è minore e che quindi alla lunga l’utente ha un maggior guadagno.

Metodi di Pagamento

Una fra le maggiori differenze fra i siti non aams e quelli aams che offrono poker online è la possibilità di depositare e prelevare le proprie vincite anche in criptovalute. I siti stranieri infatti accettano ad esempio Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum e molte altre valute digitali che invece non sono previste come metodo di transizione sui siti italiani.

Algoritmi e RNG

Storicamente i siti senza aams sono più moderni e tecnologicamente avanzati questo grazie ad una burocrazia più snella che permette alle piattaforme “.com” di avere partnership e joint venture con software house di ultima generazione che garantiscono algoritmi sempre più precisi grazie all’intelligenza artificiale e una maggior equità nella distribuzione casuale delle carte sul tavolo verde.

Sicurezza dell’Utente

La protezione dei dati personali e della privacy è garantita sia dai siti senza adm che dai siti con concessione nazionale. La differenza però, a favore dei siti stranieri è quella dell’utilizzo della blockchain per i pagamenti, che rende le transazioni ancora più sicure sulle piattaforme di poker non aams.

Customer Experience

Chiudiamo la nostra analisi dei 10 punti più importanti per confrontare e scegliere fra fra poker non aams e adm con la qualità dell’esperienza dell’utente. Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie come realtà virtuale e realtà aumentata i siti senza aams offrono un’esperienza più divertente e immersiva rispetto ai siti classici italiani.

#UO