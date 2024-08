Luci in alta quota: Buzzi & Buzzi illumina l’Hotel Splendid 

Nel cuore delle incantevoli Dolomiti del Brenta, Buzzi & Buzzi ha valorizzato l’Hotel Splendid con un’illuminazione studiata ad hoc, esaltando l’architettura e i materiali della struttura. Questo rinomato hotel quattro stelle, punto di riferimento per gli appassionati di sci e amanti del lusso, ha completato nel 2023 un importante progetto di rinnovamento. La trasformazione ha riguardato la hall, le zone di camminamento, l’area relax e fitness e il lounge bar dove l’illuminazione firmata Buzzi & Buzzi ha contribuito a creare un’atmosfera raffinata e funzionale, elevando ulteriormente l’esperienza degli ospiti.

Una location d’eccezione

Situato nel cuore di Madonna di Campiglio, in una posizione strategica, l’Hotel Splendid si conferma come la destinazione ideale per un soggiorno di alto livello in Trentino. Grazie all’intervento di Buzzi & Buzzi, la rinnovata hall accoglie gli ospiti con una luce che esalta ogni dettaglio architettonico. Il centro benessere beneficia di un’illuminazione progettata per creare un ambiente rilassante, perfetto per una vacanza all’insegna del benessere, dello sport e del divertimento. Accolti infine da un’illuminazione calda e accogliente, è possibile concludere la giornata con un aperitivo accompagnato da musica dal vivo nella Lounge al secondo piano. L’approccio di Buzzi & Buzzi garantisce un’esperienza armoniosa e di alto standing, perfettamente integrata nel contesto elegante dell’hotel.

Dialogo tra materiali e luce

Il progetto illuminotecnico di Buzzi & Buzzi ha visto l’integrazione di corpi illuminanti in grado di fondersi ed esaltare armoniosamente l’architettura dell’hotel. Queste soluzioni sono state in grado di mettere in risalto le superfici e i dettagli dei materiali locali, come le pietre naturali e il legno, impiegati nel progetto di ristrutturazione. L’illuminazione a cura del brand ha creato un continuum di luce che esalta l’eleganza e la funzionalità degli spazi, dialogando con la bellezza naturale del luogo, senza sovraccaricarlo. Grazie a questa collaborazione, l’hotel garantisce una fruizione visiva raffinata e non invasiva, in continuità con l’ambiente circostante.

Innovazione e design nei dettagli di illuminazione

Il progetto illuminotecnico con Buzzi & Buzzi ha permesso di integrare soluzioni illuminotecniche che rispecchiano l’eleganza e la modernità degli spazi, garantendo un’atmosfera perfettamente calibrata, dalla piscina alle aree di relax e socializzazione.











Per la piscina, l’utilizzo di Genius Basic IP65, che con la sua discrezione e resistenza all’umidità, si adatta perfettamente all’ambiente, valorizzando l’area senza interferire visivamente. Questa soluzione si integra nell’architettura, con un’illuminazione che, pur essenziale, è progettata per garantire il massimo comfort.

Nel punto nevralgico dell’hotel, la hall, l’installazione di Sidus trasforma l’area in un luogo estremamente accogliente. Il corpo, realizzato in AirCoral®, non solo illumina gli spazi, ma purifica l’aria. La sua luce diffusa permette di avere un’illuminazione omogenea e confortevole, migliorando così l’esperienza di ogni ospite.

Il centro benessere e la Beauty Room sono stati dotati di Basic Square, un incasso che si fonde armoniosamente con il design degli ambienti. Questo sistema di illuminazione, caratterizzato da una scomparsa totale e linee pulite, proietta una luce che dialoga in modo silenzioso con il mood rilassante necessario in queste aree.

Per il Lounge Bar, abbiamo optato per Genius Naked Black e The Tube per creare un ambiente dinamico ma, allo stesso tempo, privato. Genius Naked, con il suo minimo impatto visivo grazie al foro di soli 20 mm, si armonizza con le superficie di questa area specifica, mentre The Tube, con il suo design essenziale, mette in luce i dettagli sopra i banconi e nelle aree di conversazione, intensificando l’intimità del luogo.

Nelle Private Room e negli uffici direzionali, il proiettore Y1D offre tutta la sua versatilità. Grazie alla sua capacità di orientamento a 360° e al design minimale, questo prodotto illumina efficacemente mantenendo un basso impatto visivo, essenziale per spazi che richiedono una discrezione elegante.

Infine, per i corridoi e le zone di camminamento, abbiamo scelto Phantom, che con il suo design raffinato e la funzione di segnapasso, guida delicatamente gli ospiti attraverso le diverse aree dell’hotel, creando percorsi luminosi che migliorano l’esperienza visiva senza sovraccaricare gli ambienti. Buzzi & Buzzi conferma con questo progetto la sua capacità di interpretare e realizzare soluzioni illuminotecniche che non solo rispondono alle esigenze funzionali ma anche estetiche, in pieno rispetto del contesto naturale e architettonico.

Progetto a cura di A D C architectural and interior design

Fotografie a cura di Le Michétte Creative Studio