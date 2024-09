Madrid, gli Hotel di design firmati Barceló

Barceló Torre de Madrid e Barceló Imagine sono senza dubbio due “place to be” di Madrid. Situati nel cuore della capitale, punto di riferimento mondiale per il design, questi hotel a 5 stelle si distinguono non solo per la loro posizione privilegiata ma anche per l’architettura di grande impatto e per il design degli interni che mette in contatto gli ospiti con la destinazione attraverso le emozioni.

Barceló Torre de Madrid

Se c’è un luogo dove il buon design d’interni può essere apprezzato tutto l’anno, questo è l’hotel Barceló Torre de Madrid. La struttura si trova in una posizione centrale, vicino ai luoghi più iconici della città, la Gran Vía e la nuova Plaza de España, ed è splendidamente decorato grazie agli interventi di Jaime Hayon, artista e designer di riferimento mondiale.









Nella proposta del Barceló Torre de Madrid, la storia e la cultura spagnola sono di primaria importanza ed evidenti negli arredi, nelle opere d’arte e nelle sculture dell’hotel, in un dialogo costante con gli spazi che non sono esenti dal carattere moderno e irriverente del lavoro di Hayon.Vale la pena porre in evidenza la scultura più sorprendente che troviamo nella hall: un enorme orso stampato a strisce che richiama l’emblema di Madrid. Questo ingresso particolare e imponente rispecchia lo stile dell’intero hotel, ispirato alla ricchezza e alla diversità della cultura spagnola.

Il Gastrobar La Santa María si trova anch’esso nella hall dell’hotel. Il ristorante, progettato sempre da Jaime Hayon, è un manifesto alla creatività, in uno spazio singolare che mantiene l’equilibrio dei colori e che, grazie agli alti soffitti, crea un’atmosfera spettacolare. Il suo stile si riflette anche nelle forme sottili e organiche, dove materialità e arredamento si fondono in una seducente armonia di elementi. Spicca anche l’uso del colore bronzo nelle vetrine e nelle lampade, che crea specchi ed elementi che giocano con i riflessi, trasformando il tutto in una scena fotogenica. Ogni momento presso La Santa María è vissuto come se fosse la scena di un film, dove ogni spazio ha arredi e dettagli su misura che evidenziano la leggerezza delle curve e creano ombre e riflessi unici.

Barceló Imagine: un design che ama la musica

Situato a pochi minuti da Plaza Castilla e dalle Kio Towers, Barceló Imagine è considerato il primo hotel musicale della capitale, dove design e musica si fondono in ambienti ispirati alla storia della quarta arte.

L’interior design trasferisce queste caratteristiche in ogni angolo dell’hotel e nelle sue 156 camere. Si lavora su due concetti in parallelo, quello estetico e quello emozionale, che si possono apprezzare attraverso gli elementi decorativi e architettonici in numerosi richiami alla stessa musica.











Il pianoforte a coda o il Monster Piano che accoglie gli ospiti e i clienti di Barceló Imagine al loro arrivo in hotel, gli angoli esperienziali come le camere ambientate che ricordano i gruppi rock britannici degli anni ’60, come The Cavern, The Beatles, The Rolling Stones e The Marquee Club, o lo Sky Lounge Bar sul tetto, rendono l’esperienza #barceloimagine un must per gli appassionati di interior design.

Con molto ritmo in una città fortemente legata alla musica e al suono d’avanguardia, Barceló Imagine è un’autentica esperienza in cui star bene, rilassarsi e connettersi con la cultura.

Foto Manolo Yllera