Il Colore nel Retail!

Una esperienza di acquisto positiva fidelizza i clienti, che sono propensi a rivolgersi nuovamente a quel punto vendita per un nuovo acquisto e lo consiglieranno ad amici e parenti! Questo vale anche per il settore delle vernici e dei rivestimenti, dove la presentazione dei prodotti può fare la differenza tra una vendita effettuata e un’opportunità persa.

Come spesso noi di XT “predichiamo” ai nostri clienti e anche su questa rivista, nel panorama competitivo del retail, il visual merchandising gioca un ruolo cruciale nell’influenzare le decisioni d’acquisto dei consumatori, e oggi più che mai questo è valido in tutti i settori merceologici.

Noi di XT abbiamo esperienza in questo settore, avendo lavorato nella realizzazione di progetti di retail design degli stores di alcuni importanti brand dedicati ai rivestimenti ed alle vernici per l’edilizia. Inoltre, abbiamo realizzato corsi di formazione di visual merchandising per migliorare la retail presentation dei punti vendita.

Ma come può il visual merchandising trasformare un semplice negozio di vernici in un ambiente accattivante e funzionale? Con la nostra esperienza abbiamo individuato alcune strategie chiave:

Il Colore come Protagonista

Nel settore dell’edilizia, il colore non è solo un prodotto, ma un’esperienza. Creare display cromatici che mostrino la vasta gamma di tonalità disponibili può ispirare i clienti e aiutarli a visualizzare il risultato finale. Utilizzare pareti campione, pannelli dimostrativi e stazioni di miscelazione permette ai clienti di vedere e toccare le soluzioni proposte, rendendo l’esperienza di acquisto più tangibile e coinvolgente. Il tutto trasmette professionalità ed esperienza oltre al coinvolgimento emotivo dato dall’impatto visivo.

Il Color Wall è uno strumento che da anni viene utilizzato in questo settore e rappresenta davvero una soluzione per mostrare l’idea della gamma colori, oltre ad essere uno strumento interattivo per i clienti, che possono prendere i campioni colore che più interessano. I Color Wall sono strategici, inoltre per la brand awareness, e rendono riconoscibile un marchio all’interno dei negozi wholesale. Grazie alla nostra esperienza ci siamo resi conto di come questo elemento espositivo diventi identificativo per un brand, che comunica una idea specifica di professionalità e di gamma di soluzioni. Troviamo infatti tantissime soluzioni espositive, dalle più semplici alle più interattive.

Layout Intuitivo e Funzionale

Come in tutti i settori merceologici, un layout ben progettato è essenziale per guidare i clienti attraverso il negozio in modo logico ed efficiente. La customer journey dovrebbe essere progettata in funzione dell’esperienza che vogliamo dare ai clienti.

In questo settore merceologico riteniamo che una perfetta consulenza professionale sia di estrema importanza, ma anche l’immagine del prodotto deve avere il suo protagonismo. Il perfetto layout, per noi, è quello che prevede una zona in cui lasciare il cliente ad osservare la gamma di prodotti e le tipologie di realizzazione, e inoltre avere una zona di consulenza in cui fornire le soluzioni ricercate. In questo modo i diversi tipi di clienti possono trovare sfogo alla propria creatività, sia in maniera autonoma che assistiti da un consulente.

La prima regola del visual merchandising è l’organizzazione del prodotto per categoria merceologica, accompagnata da una funzionale comunicazione in store, fondamentale per permettere al cliente di conoscere la gamma dei prodotti e farsi una idea delle diverse soluzioni proposte.

Il layout del punto vendita, infine, deve avere aree chiaramente segnate e scaffalature ben illuminate, per facilitare la ricerca dei prodotti e migliorare l’esperienza di acquisto.

Educazione del Cliente

L’idea di educare il cliente può sembrare presuntuosa, ma con questo termine vogliamo indicare l’importanza della conoscenza del prodotto e del suo utilizzo, da condividere con i clienti. Il visual merchandising deve andare oltre la semplice esposizione del prodotto.

Installazioni interattive che spiegano le differenze tra vari tipi di vernici, finiture e tecniche di applicazione possono aiutare i clienti a fare scelte informate, ed oggi ci sono moltissime soluzioni interessanti in questo ambito.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Video tutorial, schermi touch e brochure informative sono strumenti efficaci per raggiungere questo obiettivo; inoltre è possibile utilizzare dei sensori sui prodotti esposti in vetrine interne che permettono al cliente di ricevere informazioni su uno schermo nel momento in cui il cliente prende il prodotto in mano.

Nei nostri progetti prevediamo diversi strumenti per migliorare l’informazione e l’educazione del cliente, che oggi, sempre di più, ha bisogno di una comunicazione visiva ed intuitiva, in una sola parola, immediata.

Ambientazioni e Simulazioni

Creare ambientazioni realistiche in negozio che mostrano le vernici applicate in contesti reali può essere estremamente persuasivo. Simulazioni di ambientazioni dipinte, facciate di case e mobili rinnovati con diverse tonalità possono stimolare l’immaginazione del cliente, facilitando la visualizzazione del risultato finale e incentivando l’acquisto. Ormai queste strategie le usano anche le catene di grandi superfici, perché il coinvolgimento visivo e anche tattile del cliente è sicuramente molto più esplicativo di tante parole di ottimi consulenti.

Esperienze Personalizzate

Offrire esperienze personalizzate, come consulenze di colore gratuite o appuntamenti con esperti di design, può elevare significativamente il livello di servizio offerto. Questi servizi non solo aumentano la soddisfazione del cliente, ma creano anche un rapporto di fiducia che può tradursi in fedeltà al brand.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Uso di Tecnologie Avanzate

La tecnologia può essere un grande alleato nel visual merchandising. Applicazioni di realtà aumentata (AR) permettono ai clienti di “provare” virtualmente i colori sulle proprie pareti tramite smartphone o tablet. Queste applicazioni migliorano l’interazione con il prodotto e riducono l’incertezza legata alla scelta del colore.

Innovazione nelle Vetrine

Le vetrine sono il biglietto da visita di un negozio. Per i negozi di vernici, è importante creare vetrine che attirino l’attenzione e invoglino i passanti a entrare. Composizioni artistiche, installazioni creative e utilizzo intelligente dell’illuminazione possono trasformare una semplice vetrina in un potente strumento di marketing.

Come in altri settori, il visual merchandising è molto più che una semplice disposizione di prodotti. È un’arte che combina estetica, funzionalità, trasmissione di informazioni e know how per creare un’esperienza di acquisto unica e gratificante.

Abbiamo tutti in mente le classiche mesticherie storiche, che per anni hanno dato supporto e consulenza sia al cliente inesperto che ai professionisti alla ricerca di soluzioni particolari. Ma anche questo settore ha bisogno di entrare sempre di più nelle dinamiche retail. Implementando queste strategie, i negozi di vernici e rivestimenti possono distinguersi dalla concorrenza, ispirare i propri clienti e, soprattutto, aumentare le vendite.

La chiave del successo risiede nell’innovazione continua e nella capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei consumatori in un mercato in continua evoluzione, e noi di XT ci aspettiamo che in futuro troveremo punti vendita di questo settore con sempre maggiori servizi e proposte innovative.

by Architetto Simona Fiore XT srl

by