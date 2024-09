Riparte l’anno accademico di NAD – Nuova Accademia del Design: i percorsi formativi

NAD – Nuova Accademia del Design è pronta a dare il benvenuto a un nuovo anno accademico che si prospetta ricco di sfide e opportunità. Con una proposta formativa ampia e diversificata, NAD continua a essere il punto di riferimento per chi vuole realizzarsi nel mondo del design, della moda, della comunicazione visiva e dell’interior design.

Un mondo di opportunità creativa dove giovani appassionati che desiderano avviarsi in una carriera nel vibrante settore del design possono trovare il percorso più adatto, da Corsi Post-Diploma a durata Annuale, Biennale o Triennale, ai Corsi Brevi rivolti a professionisti attraverso programmi all’avanguardia, o attraverso Corsi Professionali per chi desidera rinnovare le proprie competenze nel mondo del design.

Tra le principali offerte formative, i corsi di NAD sono improntati a sviluppare capacità e competenze in merito a tematiche quali:

Fashion Design: corsi per formare i professionisti del settore e per introdurli nei contesti della moda italiana e internazionale, per conoscere la storia del costume, creare le tendenze e gli stili delle nuove stagioni e mode, acquisire conoscenze trasversali che permetteranno loro di gestire ogni aspetto relativo allo styling, al management, alla comunicazione e al posizionamento di un fashion brand;

Interior Design: per formare professionisti capaci di ideare, progettare e disegnare gli spazi abitativi e pubblici, interni, sia che si tratti di abitazioni, locali commerciali o infrastrutture del mondo Ho.Re.Ca., reinventandoli in modo pratico e funzionale;

Visual Design: un percorso che si divide in tre aree: Graphic Design, indirizzato a tutti coloro che desiderano acquisire skills per diventare graphic designer professionisti in grado di progettare campagne di comunicazione visiva, di alto profilo, padroneggiando i principali software di editing grafico e video, Web Design & Communication, che ha l’obiettivo di fornire le conoscenze, gli strumenti ed il linguaggio tecnico indispensabile per affrontare le sfide del web, fornendo le competenze riguardanti l’usabilità dell’utente, il design system e la comunicazione digitale, Brand Management, per rispondere alla richiesta di un mercato in costante evoluzione, forma studenti con competenze trasversali e complete riguardo la creazione dell’identità, dei valori e delle strategie di un brand;

Green Design: corsi per formare i professionisti, che si occupano della progettazione degli spazi esterni e dei giardini,non solo privati, ma anche pubblici, spazi come aree esterne per attività commerciali, enti pubblici, parchi e strutture ricettive, creando una perfetta armonia tra fattori estetici e pratici;

Product Design: percorso formativo rivoluzionario destinato a plasmare i futuri professionisti nel mondo del design, che trovano l’equilibrio tra design creativo, funzionalità e volumi di prodotto, fino alla sua realizzazione;

CGI Animation: un’esperienza formativa unica in grafica 3D e animazione, permettendo di sviluppare competenze avanzate in realtà virtuale, CGI ed effetti speciali, per creare personaggi ed entità animate.

Ad accompagnare la crescita degli studenti, un team di docenti con personalità di rilievo, specialisti con una profonda conoscenza pratica e teorica, che offrono una visione reale e attuale del loro campo di studio.

Realtà virtuale e aumentata

NAD propone un’offerta formativa all’avanguardia, integrando le tecnologie più recenti per garantire agli studenti una preparazione competitiva e sempre aggiornata. Grazie all’introduzione di moduli di realtà virtuale e aumentata, gli studenti possono vivere un’esperienza educativa immersiva, interattiva e rivoluzionaria. Questo approccio permette loro di esplorare nuove frontiere dell’apprendimento, proiettandoli verso il futuro del design e della tecnologia.

Questa innovazione nell’insegnamento eleva ulteriormente il prestigio della formazione NAD, consolidando la sua posizione tra le accademie di design più all’avanguardia e avanzate in Europa.

Con una didattica in costante evoluzione e un’attenzione particolare alle nuove tecnologie e alle tendenze del mercato, NAD si prepara a formare una nuova generazione di professionisti del design, pronti a lasciare il loro segno nel mondo creativo.