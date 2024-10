A Forum Retail un focus sulle nuove tecnologie per Unified Commerce & Payment

Potenziamento dei servizi finanziari dei retailer e miglioramento della customer experience tra i temi principali della Sessione con la testimonianza di TPPay.

Mancano pochi giorni alla 24esima edizione di Forum Retail, il più grande Networking & Experience Hub del Retail, evento organizzato da IKN Italy in programma il 30 ottobre presso l’Allianz MiCo a Milano. Tra i numerosi argomenti trattati – Circular Economy, Community, Next Gen, AI, Made in Italy, Retail Media & Gender Equality – l’appuntamento dedicherà un’intera Sessione al tema delle nuove tecnologie introdotte sul mercato volte a garantire al cliente una brand experience univoca indipendentemente dal canale utilizzato per l’acquisto. Accanto all’unified commerce si parlerà dei sistemi di pagamento e, in particolare, del ruolo del Banking-as-a-Service (BaaS) – tecnologia innovativa che favorisce il potenziamento dei servizi finanziari dei retailer e il miglioramento della customer experience- grazie alla testimonianza di TPPay, Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) regolato dalla Banca d’Italia.

“Banking-as-a-Service: un’opportunità chiave per i Retailer” è il titolo del workshop, in programma nella Sala Blu 1 alle ore 13,20, che vedrà protagonisti Alfonso Catone, Chief Commercial OfficerTPPay, e Pietro Angelini, Senior Partner Join Business Management Consulting. Il dibattito sarà un’occasione di approfondimento sul BaaS e su come stia rivoluzionando il modo in cui i retailer possono offrire servizi finanziari integrati e personalizzati, accelerando il loro time-to-market senza doversi confrontare con le complessità legate alla creazione di una banca.

Alfonso Catone

In un mercato sempre più digitale, questa nuova tecnologia consente a banche e istituti finanziari di aprire le loro infrastrutture a terzi, come retailer e fintech, attraverso API sicure. Grazie a queste API, le aziende possono integrare direttamente nei loro sistemi servizi come la gestione di conti correnti, i pagamenti, e l’emissione di carte di credito o debito.

“Il Banking-as-a-Service offre ai retailer un’opportunità senza precedenti per ampliare i propri servizi finanziari e migliorare l’esperienza utente,” afferma Alfonso Catone, Chief Commercial Officer . “TPPay è entusiasta di mostrare ai partecipanti di Forum Retail come le nostre soluzioni possano supportare i retailer nell’innovazione e nella crescita del loro business.”

Sono numerose le nuove opportunità di business favorite dall’utilizzo del modello BaaS, come un accesso rapido al mercato: infatti, attraverso la partnership con istituti regolamentati come TPPay, i retailer possono lanciare nuovi servizi finanziari in tempi ridotti. Emergono anche una riduzione dei costi, in quanto l’utilizzo di infrastrutture preesistenti elimina la necessità di investimenti in tecnologie complesse, e una maggiore flessibilità e personalizzazione, in considerazione del fatto che le API consentono un’elevata personalizzazione dei servizi offerti, che possono essere adattati alle esigenze specifiche del cliente finale.

Infine, ma di estrema rilevanza, la Conformità Regolamentare: collaborare con istituti come TPPay, infatti, garantisce il rispetto delle normative locali e internazionali.

Grazie alle sue API, TPPay permette ai retailer di emettere carte di pagamento, gestire transazioni sicure e aprire conti di pagamento elettronici in modo semplice e rapido, in white label e senza necessità di licenza. Questa collaborazione offre ai retailer la possibilità di potenziare la propria offerta, migliorare la customer experience e rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.