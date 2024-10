Da SICAM 2024 ottimismo per il futuro dell’arredo: innovazione, creatività e design al centro dell’evento

Si è chiusa la quindicesima edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, degli Accessori e dei Semilavorati per l’Industria del Mobile. A Pordenone quest’anno sono arrivate 9.243 aziende in visita (8.912 nel 2023) da 113 Paesi (112 nel 2023), segno della “maturità” di una rassegna che conferma di essere un appuntamento irrinunciabile per tutti i Paesi dove mobili e arredi vengono prodotti.

Ad accoglierli 692 espositori (650 nel 2023) da 34 Paesi, su una superficie netta espositiva di 19.135 metri quadrati (18.420 nel 2023).

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di SICAM 2024”, ha commentato Carolina Giobbi, responsabile marketing e comunicazione. “Sono numeri importanti, che testimoniano come il portare avanti un progetto che sia al servizio di espositori e visitatori, che nasce e viene costantemente aggiornato sulle loro esigenze, permetta a una fiera di mantenere intatto il proprio valore”.

Una edizione di successo non solo per i numeri, ma anche e soprattutto per il clima di ottimismo e di positività respirato nelle quattro giornate, da martedì 15 a venerdì 18 ottobre. “È innegabile che il settore del mobile e dell’arredo stia attraversando un periodo complesso,ma lasciatemi dire che tutto questo è parso svanire fra i corridoi della fiera: tantissima gente, tantissimi sorrisi, tantissimi incontri, un flusso ininterrotto di occasioni per vedere, toccare, discutere delle centinaia di idee esposte. Una edizione da cui è emersa con forza la volontà di guardare avanti e la certezza che un settore capace di esprimere così tanta qualità e innovazione – forte di imprese di nicchia attente alla qualità estrema, così come di gruppi in grado di affrontare i più grandi mercati – abbia sempre tantissimo da dire”, ha concluso Giobbi.

L’ultima giornata di SICAM 2024 ha visto la presenza in fiera di oltre 300 giovani delle scuole e degli istituti di formazione, che hanno accolto l’invito della delegazione del Friuli-Venezia Giulia di ADI-Associazione per il design industriale a riflettere sul futuro delle professioni legate al mondo della creatività e dell’arredo. Un segnale forte e una promessa per il futuro di uno dei distretti a più forte vocazione mobiliera di tutta Europa.

L’appuntamento è ora con la sedicesima edizione di SICAM, che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2025, sempre negli spazi della Fiera di Pordenone.