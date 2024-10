Expocasa 2024 conquista il pubblico

Un’esperienza immersiva tra esposizioni, mostre, conferenze per scoprire le ultime tendenze dell’abitare. L’offerta di Expocasa 2024 cattura il pubblico, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno, e conferma il valore dello storico Salone, dove i visitatori possono toccare con mano materiali di alta qualità, esaminare soluzioni personalizzate per ogni tipo di abitazione e ricevere consulenze.

Partita sabato 28 settembre, Expocasa ha già confermato il suo successo segnando un+15% di pubblico rispetto allo scorso anno. I visitatori hanno affollato gli stand e fatto registrare il tutto esaurito nei workshop in programma. Appassionati di design, professionisti del settore, persone in cerca di soluzioni per la propria abitazione e curiosi hanno animato i 20 mila metri quadri dell’Oval Lingotto Fiere di Torino, dove GL events Italia ha organizzato la manifestazione che prosegue fino al 6 ottobre. Molto apprezzata l’apertura dell’ingresso sud dell’Oval Lingotto Fiere che facilita l’accesso per chi arriva con la metropolitana o dalla stazione ferroviaria Torino Lingotto, collegata grazie al nuovo sottopasso pedonale.

L’esperienza espositiva è ricca e stimolante: un viaggio immersivo in ambientazioni suggestive e proposte creative che permette di esplorare le ultime tendenze in fatto di arredo, soluzioni innovative per la casa e tecnologie sostenibili. A catturare l’attenzione del pubblico anche le mostre “L’arte a casa tua” dove pittura, scultura, installazioni e fotografia sono proposte come espressione di un nuovo stile abitativo, “I am happy here”, una raccolta di opere e oggetti del graphic artist Anthony Burrill, la Torre di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) di Torino e Valle d’Aosta, un racconto della storia del Compasso d’oro, il più antico e più autorevole premio mondiale di design, e di Gio Ponti suo ideatore, uno spazio di cultura che valorizza la presenza dello spirito innovativo del mondo di abitare di cui è espressione Expocasa.

«L’eccellenza degli espositori del Salone, insieme all’ampio programma di eventi formativi e workshop offrono un’esperienza completa e coinvolgente, permettendo ai visitatori di toccare con mano il futuro dell’abitare» commenta Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Oltre agli stand, il programma di eventi ha infatti proposto conferenze e workshop su temi chiave quali il design inclusivo, la sostenibilità e la valorizzazione immobiliare. Il palinsesto prosegue nei prossimi giorni con numerosi appuntamenti che includono incontri formativi su temi come il risparmio energetico a workshop pratici focalizzati su tecniche di design e arredamento.

A titolo di esempio:giovedì 3 ottobre, dalle 18:00 alle 19:00, nell’incontro “Pillole di Interior – Scegliere il bagno” l’interior designer Sara Togni fornirà consigli su come progettare e arredare questo spazio in modo funzionale ed esteticamente gradevole. Venerdì 4 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, si terrà “Dalla Casa Accessibile alla Friendly House“, sul design inclusivo e l’innovazione tecnologica per rendere gli spazi abitativi più accoglienti e accessibili per tutti. Gli esperti presenteranno casi di studio e prospettive future, mostrando come queste soluzioni possano migliorare la qualità della vita. Sabato 5 ottobre, alle 12:00, “Valorizzare la propria casa con l’home staging e padroneggiare il mercato degli affitti brevi” sarà l’occasione per capire come le tecniche di allestimento possano aumentare il valore percepito di una proprietà, ottimizzando la redditività nel contesto degli affitti brevi. Alle 16:00, in “Un Passo Avanti verso la Sostenibilità e il Risparmio” il dott. Luca Talladira affronterà il tema delle energie rinnovabili, spiegando i vantaggi dei gruppi di autoconsumo condominiale grazie a impianti fotovoltaici condivisi, riducendo i costi energetici e l’impatto ambientale. Domenica 6 ottobre, alle 10:30, l’incontro “Obiettivo casa senza gas” illustrerà come rendere la propria abitazione indipendente dal gas grazie a tecnologie come la pompa di calore e il fotovoltaico.

Expocasa è anche un’importante opportunità formativa per un centinaio di studenti e studentesse delle quarte e quinte classi dell’Istituto Professionale Alberghiero Colombatto e dell’Istituto Boselli, con indirizzo turistico. Svolgendo un’attività di alternanza scuola lavoro i ragazzi aiutano il team di GL events Italia mettendo in pratica le competenze acquisite nel percorso scolastico in un contesto reale e dinamico.

Expocasa è organizzata da GL events Italia con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino e Ascom. Partner Expocasa 2024.