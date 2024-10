Arredare con il sughero: Multimarca Sportino 3P, la bellezza dell’imperfezione

Estudio Além ha progettato lo spazio di vendita per il negozio multimarca Sportino 3P a Porto, in Portogallo, utilizzando il sughero come materiale principale. Questa scelta è stata dettata dalle caratteristiche di sostenibilità del sughero e per il suo carattere endemico al Portogallo, rendendo così omaggio alle tradizioni locali.

Design innovativo: facciata in vetro e sughero espanso per un negozio di 308 mq

Una facciata completamente in vetro rivela gli interni del negozio di 308 mq. Blocchi di sughero espanso sono stati impilati con strati orizzontali di fibra di legno per formare mensole espositive sulle pareti perimetrali. Un volume centrale circolare è anch’esso rivestito di espositori in sughero. Sul retro del negozio, una struttura curva, decorata in acciaio inossidabile offre un ulteriore spazio espositivo. La superficie metallica è utilizzata in complemento al materiale naturale, con tubi in acciaio inossidabile che formano espositori appendiabiti che punteggiano lo spazio. La superficie metallica liscia offre una texture contrastante al sughero espanso. Oltre alla luce fornita dalla facciata, due grandi lucernari proiettano luci e ombre ovunque.











Sughero, un materiale rinnovabile e riciclabile

Il Portogallo è il più grande produttore di sughero al mondo, con il 62% della fornitura globale. Questo materiale, rinnovabile e riciclabile, è sempre più utilizzato dai progettisti per la sua sostenibilità. Nel progetto per lo store Sportino 3P è stato impiegato un design praticamente monomateriale, fornendo un contenitore neutro per i prodotti esposti.

Location: Porto (Portugal)

Area: 308 sqm

Design: Estudio Além

Photo credit: Oleh Kardash Horlay

