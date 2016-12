LORENA ANTONIAZZI, emozioni in alta quota.

Molto originale l’evento di apertura della nuova boutique Lorena Antoniazzi, a Cortina , durante la Fashion Week.



Il brand nato in Umbria che esprime valori di lifestyle, tracciabilità dei capi, heritage Made in Italy, ha proposto infatti, un evento di dance-live all’interno e in vetrina dinamico ed emozionante.

Due giovani danzatrici dell’Accademia di Danza Contemporanea di Milano hanno messo in scena una ” performance” visiva . All’interno della boutique i materiali riflettono i valori e il mondo di Lorena Antoniazzi : caldi, essenziali, naturali, prevalgono il legno e il corten, creando così un’atmosfera intima, come a “casa”.

All’interno, tra l’arredo, sono inserite le opere d’arte contemporanea di autori straordinari, ospiti anche della Galleria Artitalia di Luigi Proietti. Nel 2016 oltre a Cortina il brand ha aperto le boutiques di Saint Moritz e Porto Cervo.

www.lorenaantoniazzi.it

by Francesca Zorzetto