Il Ristorante FULIN di Firenze sceglie le ceramiche CAESAR.

Un assaggio d’Oriente nel cuore di Firenze: è Fulin, il lussuoso ristorante cinese a due passi da Piazza della Signoria.

Qui, i sapori della millenaria tradizione cinese, sapientemente studiati per accompagnare gli ospiti in un viaggio attraverso il patrimonio storico e culturale della Cina, si fondono alla modernità di un ambiente estremamente elegante ed accogliente, dove ospitalità e cura del particolare sono le parole d’ordine.



Immerso in un’atmosfera dal gusto orientale, il Made in Italy fa il suo ingresso negli spazi non solo grazie all’ampia gamma di vini italiani che accompagnano una proposta gastronomica eccellente, ma anche attraverso le piastrelle in gres porcellanato a firma Caesar, scelte per assicurare continuità estetica ed alta funzionalità tecnica.

È stata in particolare la serie ceramica effetto pietra Elapse a risultare ideale per arredare i pavimenti della sala da pranzo e i rivestimenti dei bagni e delle scale del locale. Declinata nella sfumatura imbrunita Oyster e nel formato quadrato 60×60 cm, la collezione, che ha nella Natura la sua matrice progettuale, investe i pavimenti di un indescrivibile concetto di eternità, trovandosi in perfetta sintonia con la storia millenaria della cultura cinese.



Le pareti delle scale d’accesso al piano superiore, si animano del dinamismo in 20×120 cm del decoro Scrape le cui superfici si caratterizzano per pattern in discontinuità armonica e minuziosi graffi artistici.

La semplicità del decoro Groove, scelto nella tonalità chiara Neutral e nel formato 60×60 cm, definisce invece le pareti del bagno, dove alternanze visive ed ecletticità grafiche sono segno tangibile di una raffinata complessità progettuale.

www.caesar.it