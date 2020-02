Elements Design: la contemporaneità dell’effetto resina firmato Ceramiche Keope.

Elements Design di Ceramiche Keope è una superficie matt dallo stile minimal che richiama i dettagli estetici della resina, ispirandosi alle grandi metropoli internazionali. La proposta in gres porcellanato è pensata per spazi architettonici contemporanei che diventano, inevitabilmente, autentiche icone di stile.

Sette toni compatti aprono la strada della creatività̀ a chi progetta con Elements Design: Ivory, Beige, White e Silver si sintonizzano su frequenze di colore tenui e morbide; Black, Taupe e Grey, le gradazioni più intense, sono create per donare profonda intensità̀ agli ambienti. Funzionalità e rigore descrivono al meglio la collezione che con la sua eleganza pacata veste pareti e pavimenti con toni discreti.

Collezione Elements Design di Ceramiche Keope, finitura Grey Glossy, formato 60×120 cm.

Ricco il range delle possibilità di utilizzo: la linea si presenta sia con formati piccoli, come il brick lucido 7.5×30 cm, sia con grandi lastre da 120×278 cm. A fianco dello spessore 9 mm dei formati tradizionali, Elements Design propone anche il 6 mm dei grandi formati, così come il 20mm delle piastrelle K2 per esterni.

L’esagona di 25×21,6 cm e il nuovo decoro Rombi arricchiscono il decoro 3D 50×110 cm in monoporosa, slanciando la personalità̀ degli ambienti. Un progetto che si adatta a ogni spazio, la cui versatilità consente di sviluppare soluzioni personalizzate capaci di risolvere ogni tipo di esigenza.

La modernità delle superfici Elements Design sorprende in versione matt, lappata, glossy o strutturata (R10) per restituire una visione degli spazi ultra-contemporanea mentre i decori e i mosaici studiati per la collezione donano un tocco glamour ai pregi funzionali del gres porcellanato.

Collezione Elements Design di Ceramiche Keope, finitura Ivory, formato 60×120 cm.

Dal rivestimento delle pareti e del pavimento, proseguendo con la pavimentazione esterna, con Elements Design è possibile realizzare un’armoniosa continuità tra interno ed esterno creando un vero e proprio “total look” dall’effetto metropolitano.

Ricerca costante, innovazione e tecnologia convivono nella collezione firmata Ceramiche Keope, ideale per la realizzazione di spazi dall’edilizia residenziale, agli edifici pubblici, dall’arredo urbano fino alle più impegnative costruzioni di architettura moderna. Come ogni produzione dell’azienda, la qualità̀ e la bellezza di Elements Design sono la sintesi inedite di scelte minuziose volte a sviluppare prodotti singolari ad alto contenuto estetico.

