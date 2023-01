Collezione Moov di Ceramiche Keope per i rivestimenti della Fioreria Battistella

Ceramiche Keope sigla i nuovi interni della Fioreria Battistella, negozio storico di Pordenone.

La Fioreria Battistella, punto vendita storico di Pordenone, ha scelto Ceramiche Keope come partner per ristrutturare i propri locali, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un ambiente sempre più accogliente capace di regalare una rinnovata shopping experience, coinvolgente e in linea con la nuova identità.

Fondato nel 1963 con una superficie di poco più di 35 mq, lo store può oggi contare su circa 300 mq che accolgono fiori freschi e artificiali, piante e oggettistica per la casa.

Rivestimenti in grès porcellanato effetto cemento

Il concept espositivo, in equilibrio tra nuove finiture ed elementi di pregio recuperati dal negozio precedente, richiama fortemente la natura: alle colonne in legno di faggio centenario si accostano in modo armonioso i rivestimenti in grès porcellanato effetto cemento della collezione Moov di Ceramiche Keope.

Moov narra l’eleganza dello stile urban grazie a una grafica morbida che trae ispirazione dai materiali cementizi e impreziosisce gli ambienti. La palette cromatica della serie – Grey, Anthracite, Moka, Beige, Ivory – vira dal freddo al caldo, dal caffè all’avorio, si sposta su note delicate o profonde. Le finiture proposte consentono ai progettisti di usare Moov con la massima libertà espressiva in ogni contesto.

In questa realizzazione, i toni intensi e terrosi di Moka contribuiscono a creare un ambiente rilassante e moderno: le ampie lastre di gres nel formato 60×120 rivestono i pavimenti e alcune pareti del negozio, assicurando continuità tra le varie superfici.

Dal listello fino alle grandi lastre, l’offerta della serie Moov consente di studiare combinazioni di ogni tipo. Nei progetti dove si richiedono prestazioni meccaniche elevate, lo spessore 20 millimetri, nei formati 120×120, 90×90, 60×60 cm, e lo spessore 30mm, nel formato 60×60 colore Moov Grey, risultano la scelta ideale.

Con questa referenza, Ceramiche Keope amplia il portfolio di progetti nazionali ed internazionali, confermandosi, ancora una volta, partner d’eccellenza per il mondo della progettazione e dell’architettura con prodotti all’avanguardia e servizi di eccellenza in grado di interpretare perfettamente qualsiasi esigenza tecnica e stilistica.

Interior design planBstudio

Photo Credits Elia Falaschi