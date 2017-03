Nuovo concept per lo store GNOMO di Valencia

Lo Studio spagnolo Masquespacio firma l’interior design della boutique Gnomo, situata nel celebre quartiere di Ruzafa a Valencia.

Il progetto prende spunto dal primo negozio, sorto nel 2010, specializzato in complementi d’arredo ed oggetti, particolarmente originali ed eccentrici.



I proprietari del lifestyle shop, per festeggiare il loro sesto anno di attività, hanno deciso pertanto di trasferirsi nel rinomato quartiere di Ruzafa, incaricando lo Studio Masquespacio per lo sviluppo dell’interior design.

Lo Studio ha voluto mantenere l’atmosfera Anni Ottanta dello spazio originario, aggiungendovi un tocco contemporaneo, dato dal pavimento in granito dalla trama sottile, dalle pareti bianche con accenti di blu e verde per rallegrare l’atmosfera generale.



Un soppalco blu elettrico, espositori geometrici in rete metallica si alternano a tavoli giallo limone ed una sequenza scenografica di lampadari disegna nello spazio un’ideale galleria fatta di archi sospesi.

Infatti, Ana Hernández, direttrice creativa di Masquespacio, asserisce: “Considerando le diverse tipologie merceologiche ed i vari marchi rappresentati dalle Collezioni Gnomo, è stato determinante dar vita ad una situazione vivace e quasi giocosa, senza aggiungere ulteriori dettagli di ostacolo visivo.”



Per la presentazione dei prodotti sono stati pensati espositori e display, realizzati su misura, quindi flessibili, per poter essere riposizionati agevolmente a seconda delle promozioni.

Álvaro Zarzuela e Esther Martíni, proprietari di Gnomo dicono: “Questo negozio, viene costantemente reinterpretato, soprattutto dagli oggetti di design in vendita, in quanto ognuno di essi possiede una storia propria, la storia del marchio o la storia che vogliamo noi affidare ad essi. Ma la maggior parte delle volte rappresenta la storia dei nostri clienti.”

Studio spagnolo di interior design, fondato nel 2010 da Ana Milena Hernández Palacios e Christophe Penasse. Progetti moderni ed innovativi, riconosciuti a livello internazionale, sono il frutto della notevole esperienza dei creativi che, fondendo le loro discipline in interior design e marketing, sono in grado di offrire un talentuoso servizio in fatto di design e lifestyle. Lavori di particolare pregio sono stati eseguiti in Norvegia, Stati Uniti, Germania e Spagna; attualmente sono impegnati come creativi e consulenti di immagine per interni in Spagna, Portogallo e Germania.

by AN shopfitting magazine no.137 ©

Photos courtesy Luis Beltran