Sedute BROSS per il Mextizo Restaurant di Barcellona.

Il progetto del Mextizo Restaurant di Barcellona, realizzato dallo studio Capella Garcia , è un esercizio di stile dove trame differenti, ora lineari, ora d’ispirazione optical, creano giochi di prospettive all’interno di uno spazio ampio, arioso e molto elegante.

La matrice è di evidente contaminazione iberica, articolata attorno ai concetti di luminosità e di texture. Il sapiente utilizzo dei diversi materiali all’interno dell’ambiente, infatti, è pensato per proporre riflessi e accostamenti materici che arricchiscono i volumi, di per sé geometrici, dell’architettura e dei principali elementi delle sale: i banconi, i separé, le pareti.

L’uso del legno declinato in varie essenze è, in questo progetto, di fondamentale importanza, non solo per enfatizzare il calore delle sale, ma anche e soprattutto per creare un forte link con l’ambiente esterno, valorizzato da pareti verdi e rigogliose decorazioni. Ad accogliere gli ospiti e dettare il registro dell’ingresso, così, è il grande bancone bar, i cui dettagli in ottone e l’evocativa trama in legno si replicano tutt’attorno, in modo sempre diverso, anche negli altri elementi d’arredo.



È il caso ad esempio delle sedute, sgabelli della collezione Break di Bross le cui scocche disegnano nella parte interna lo stesso motivo del bancone, con sottili righe verticali che creano un elegante gioco decorativo. Gli sgabelli Break, disegnati da Enzo Berti, sono le soluzioni ideali per location ricercate e dall’immagine contemporanea. Ergonomici e proporzionati, qui scelti con rivestimento in pelle in raffinato grigio ghiaccio, si presentano con forme schiuse, aperte, e struttura stabile ed evidente, che permette loro di diventare elementi caratterizzanti dell’ambiente in cui si trovano.

Decoro e contemporaneità, con un occhio attento ai dettagli e con richiami al lusso d’ispirazione vagamente esotica: lo studio Capella Garcia cercava per il Mextizo sgabelli sì comodi, ma anche ‘familiari’, accoglienti, dall’identità forte ed evidente, e ha trovato in Bross un partner affidabile, ideale per apportare ulteriore valore al progetto.

