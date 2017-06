Zadig & Voltaire: nuovo flagship store a Parigi.

La boutique, realizzata dal giovane architetto belga Bernard Dubois , si sviluppa su una superficie di 850 metri quadri distribuiti su tre livelli.



All’interno, oltre alle nuove collezioni del brand troveranno posto i dipinti di Richard Serra, Julian Schnabel e Adam McEwen e anche alle sculture di Franz West e Daniel Firman, come in una vera galleria d’arte.

Non si tratta dunque di un semplice store, ma di una visione originale che mixa alla perfezione arte e moda. La boutique, in rue Cambon 2, si contraddistingue inoltre per gli interni eleganti arredati con piante esotiche, specchi overszie, panche in pelle e moderne forniture in noce e acciaio realizzate su misura. Per i pavimenti invece è stato scelto un luminoso marmo ceppo di grè, declinato in grigio con dettagli in bianco che ben si abbina alle pareti rustiche cementate.

www.zadig-et-voltaire.com