SEPHORA: nuovissimo beauty store a Mondojuve e un nuovo look per lo store di Monza.

L’energia di Sephora è inarrestabile: l’estate si chiude in bellezza, con una nuova apertura e un total makeover che faranno gola a tutte le beauty addicted!



Aprirà a settembre Mondojuve, lo Shopping Center più atteso del 2017, il quale darà il via allo sviluppo del maggiore parco commerciale del Piemonte, tra i più grandi in Italia e tra i più innovativi in termini di concept, ecosostenibilità e sviluppo della viabilità urbana. In un contesto così ricco e dinamico poteva forse mancare un beauty store Sephora? Assolutamente no! Il brand francese appartenente al gruppo LVMH, il 7 settembre 2017 festeggia l’apertura dell’attesissimo store di Mondojuve, in provincia di Torino.

Un grande spazio di circa 250 mq, con l’iconico decor bianco e nero e una planimetria accattivante pensata per rendere unica la shopping experience. L’ampia offerta di brand esclusivi e selezionati è in grado di offrire i grandi classici della cosmesi accompagnati dagli ultimi beauty updating.

Stessa location, una shopping experience tutta nuova – Dopo la breve chiusura per restyling, il beauty store Sephora di Monza in Via Italia 48 riapre i battenti il 7 settembre 2017: stessa location ma con un nuovo volto dal sapore contemporaneo, che rispecchia lo spirito brioso e frizzante del brand.

www.sephora.it