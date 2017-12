CNCC Christmas Meeting 2017 – Premiazione dei Marketing Awards.

Il tradizionale appuntamento CNCC Christmas Meeting che si è tenuto giovedì 14 dicembre presso gli East End Studios a Milano, è stato quest’anno dedicato alla celebrazione del 15° Anniversario dei CNCC Marketing Awards con la presentazione dei 38 progetti dei Centri Commerciali candidati e la proclamazione dei vincitori nelle relative categorie.

Il CNCC Marketing Awards è il riconoscimento annuale che intende premiare le migliori attività, campagne, strategie

e servizi resi alla clientela da parte di Centri Commerciali, Factory Outlet Centers, Retail Parks, Leisure Centers.Ad aprire i lavori Mauro Rossetti in qualità di Presidente della Commissione Marketing, mentre la relazione introduttiva è stata assegnata al Prof. Francesco Giorgino, Giornalista Tg1 e Docente di Comunicazione e Marketing Sapienza e Luiss.

L’intervento di Giorgino è stato focalizzato sulla comunicazione d’impresa 4.0 e passaggio dal modello del marketing 1.0 al modello del marketing 4.0; l’uso del “content marketing” e “native advertising” per passare dal canale on line a quello fisico in una logica multicanale; la narrability e lo storytelling d’impresa per generare attenzione, memorizzazione e coinvolgimento come tratto distintivo della società postmoderna.

Nel corso del pomeriggio sono stati proiettati i videoclip delle candidature al CNCC Marketing Awards 2017. Sul palco, oltre a Francesco Giorgino anche Stefano De Robertis, responsabile Marketing di Eurocommercial Properties Italia, in qualità di Presidente della Giuria Awards 2017 hanno illustrato le categorie in gara.

A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione “Certificates of Merit 2017” che sono stati consegnati dal Presidente CNCC Massimo Moretti.

A chiusura dell’evento, durante la Cena di Gala, sono stati proclamati i vincitori della quindicesima edizione del “CNCC MARKETING AWARD 2017”

BEST OF CATEGORIES 2017

1) PUBLIC RELATIONS “Dalla terra alla luna” Centro Commerciale Le Befane

2) CONSUMER AND ADVERTISING CAMPAIGN “Talent Move” Innovazione e Sviluppo per Unicoop Firenze

3) GRAND OPENING, REFURBISHMENT, EXTENSION “Oriocenter Extension” Centro Commerciale Oriocenter

4) NEW MEDIA “Gigli are Social – Da WikiGigli e Referendog” Centro Commerciale I Gigli

5) SERVICES “Giocarosello” Centro Commerciale Carosello

6) SALES PROMOTION “La Fattoria per il Welfare” Centro Commerciale La Fattoria

BEST OF CATEGORY & BEST OF THE BEST 2017

CAUSE RELATED MARKETING “Runner in vista” Savills Larry Smith





CERTIFICATE OF MERITS 2017

1) CAUSE RELATED MARKETING “Connessi alla sicurezza” Fiumara Shopping & Fun

2) PUBLIC RELATIONS “Carosello’s Anatomy” Centro Commerciale Carosello

3) GRAND OPENING, REFURBISHMENT, EXTENSION “20° Anniversario I Gigli – Venti, Gigli e Vinci” Centro Commerciale I Gigli

4) SALES PROMOTION “Twenty Fashion Queen” Centro Commerciale Twenty

www.cncc.it