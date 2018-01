La rivoluzione della comunicazione sul punto vendita.

Con Magnus Collection la stampa laser entra nel mondo retail e diventa protagonista della promozione in-store.

Guandong, società che si propone al mercato europeo come un importante anello della moderna e complessa filiera distributiva nel settore dei supporti per la stampa, presenta Magnus Collection, la nuova linea di materiali stampabili con tecnologia laser per le promozioni in-store. Un importante contributo all’ampliamento delle potenzialità applicative della stampa digitale, che offre nuove opportunità per la comunicazione sul punto vendita.

Grazie alla possibilità di lavorare su formati sempre più grandi e all’estrema versatilità dei supporti proposti da Guandong, la stampa laser, finora riservata quasi esclusivamente all’ambito ufficio, si appresta quindi a diventare la risposta tecnologica ideale per una comunicazione sul pdv sempre più dinamica, veloce ed al passo con i tempi. Il vantaggio della tecnologia laser inoltre, è che non ci sono nemmeno minime esalazioni e quindi si presta all’utilizzo in ambienti chiusi anche frequentati dal pubblico.



I materiali termoplastici della Magnus Collection sono privi di colla, ma dotati di dot di silicone con piccole ventose che aderiscono perfettamente a qualsiasi superficie. Ciò li rende facili e veloci da installare, lavabili, riposizionabili infinite volte, senza lasciare residui, anche dopo anni dall’applicazione. Inoltre, la stabilità eccezionale e la resistenza termica di oltre 160°C permettono di sostenere le altissime temperature dei fissatori di toner delle stampanti laser. A completare la gamma, materiali magnetici e ferrosi con le stesse caratteristiche di resistenza alle alte temperature per l’utilizzo di questa tecnologia.

by AN shopfitting magazine no.142 ©