Hermès: a Dubai una nuova boutique di profumi.

Situata nel Mall of the Emirates, la boutique Hermès offre ai clienti l’intera gamma di fragranze. D’altronde i profumi e gli incensi sono “uno dei tratti distintivi dell’ Middle East”, come sostiene una nota della Maison.

L’interno del negozio Hermès è pieno di luce, dal pavimento grigio chiaro sormontato da vetrine che si estendono fino al soffitto, ai pannelli di quercia chiaro. Spazioso e arioso, il negozio funge come da semplice “tela” per mostrare i profumi, che vengono elegantemente esposti su scaffali di vetro.



La boutique ospita le principali fragranze della casa, da quelle classiche come Garden per le donne e Colonia per gli uomini, a collezioni personalizzabili con una scelta di pelli per la custodia, come Hermessence. Non mancano anche profumi per la casa: in questo caso la maison offre Le Bain Hermès – letteralmente Bath Time – e Le Parfum per infondere fragranza nelle stanze.