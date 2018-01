i29 architects firma il nuovo negozio SAMSONITE di Amsterdam.

Samsonite, leader mondiale nel settore valigeria, ha affidato allo Studio di Architettura i29 il compito di creare un luogo in grado di riflettere integralmente l’identità del marchio.

Il progetto mira alla realizzazione di una shopping experience in cui vengano proposte valigie ed accessori da viaggio in un ambiente dall’aria fresca, riconoscibile, allo stesso tempo lussuoso, capace di attrarre un pubblico eterogeneo di clienti: dai più giovani ai più adulti. In considerazione del fatto che la clientela odierna è particolarmente aggiornata e desiderosa di farsi sorprendere da sempre nuove situazioni, qui si è voluta rappresentare l’entità del marchio in un contesto urbano, dove la comunicazione visiva delle strutture, unite all’impiego delle geometrie del bianco e del nero, riportano i “bagagli” nel proprio habitat.



La congiunzione del bianco e del nero simboleggiano la trasformazione, ed hanno il potere di forte comunicazione, come in questa situazione nella quale si trovano abbinati i vari materiali e colori dei prodotti in vendita. Gli interni si sviluppano come un paesaggio dinamico: qui appaiono diverse strutture espositive, ognuna delle quali dedicata in modo specifico ad un preciso brand di Samsonite.

Ogni marchio presenta singolarmente la sua varietà di prodotti pur mantenendo nella globalità l’unico messaggio di layout merceologico. Lo schema grafico obliquo con esposizione diagonale fornisce un forte senso di direzione: la disposizione diagonale trasforma la percezione visiva, in quanto dà l’impressione che l’intero spazio sia capovolto. Il sistema di illuminazione a binario e, sia l’arredamento centrale che perimetrale, sono rivolti in un’unica direzione. La vasta gamma di prodotti trova spazio nella sequenza di vetrine aperte e chiuse che si delineano tra incroci di immensi passaggi pedonali.

Sono stati creati inoltre diversi corner per maggiormente enfatizzare l’esperienza emozionale; esempio ne è la parete curva che custodisce la Collezione esclusiva della valigeria in polipropilene di Samsonite. Questa installazione contro la parete di fondo mostra facce multiple da diversi punti.

L’obiettivo principale dello Studio di architettura i29 è stato quello di organizzare un sorprendente spazio espositivo per la valigeria Samsonite, che potesse rispecchiare la dimensione dell’habitat urbano, puntando principalmente sui valori del marchio, ed elaborati con abilità artistiche in soluzioni inaspettate.

Design i29 interior architects

Area 200 sqm

Contractor Stooff Interior Projects

Photos courtesy Ewout Huibers

by AN shopfitting magazine no.142 ©