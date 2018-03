OHLAB Studio progetta il concept store per la boutique In-Sight di Miami

Lo Studio di Architettura ed Interior Design Ohlab firma il progetto per la boutique In-Sight situata nel centro commerciale Brickell City Centre, in una delle zone centrali ed in forte espansione di Miami.



La boutique In-sight offre articoli di abbigliamento, accessori ed oggetti di design esclusivi, accuratamente selezionati, che sono esposti in una sorta di shopping experience immersiva, nella quale si viene accolti e catturati.

L’interior design si fonda sul logo del marchio, la cui forma di binocolo ingrandito, a due cerchi intrecciati, si riscontra sin dall’ingresso: mediante la rotazione, la traslazione e la deformazione del logo stesso si crea un volume immaginario.

Questa struttura consta di 24 pannelli bianchi disposti in parallelo lungo il negozio, che danno origine ad un singolare tunnel geometrico, dinamico e variabile, che dà continuità all’intero spazio; un trompe l’oeil collocato sul fondo contribuisce ad aumentarne l’estensione visiva.

Gli spazi creatisi tra un pannello e l’altro costituiscono situazioni ideali per la presentazione delle collezioni, raccolta di prodotti o più semplicemente luogo dove inserire piani in plexiglass, cassettiere, appenderie o sedute.

Tutti questi accorgimenti di design contribuiscono a sensibilizzare la clientela nei confronti del brand; anche se il processo di costruzione e combinazione delle pannellature è stato oltremodo complesso, in quanto sono state prodotte in una fabbrica spagnola e quindi inviate a Miami per l’assemblaggio, il tutto solo in poche settimane di lavoro!



I pannelli sono stati realizzati in legno con precisissime rifiniture bianche in Corian, flessibili alle geometrie curve e soprattutto resistenti al forte passaggio del pubblico.

Il sistema di illuminazione, molto semplice, è il punto focale per il punto vendita; fondamentalmente sfrutta il candore dei pannelli circoncentrici integrato da una sequenza di faretti mobili quivi incassati; sono state introdotte anche altre sorgenti luminose LED, che permettono di accentuare i vari punti espositivi.

Quest’illuminazione generale risulta facilmente adattabile alle diverse situazioni del punto vendita ed è fondamentale per creare la giusta atmosfera di supporto per la shopping experience del consumatore.

Architecture and Interior Design OHLAB / Paloma Hernaiz and Jaime Oliver

OHLAB team Paloma Hernaiz and Jaime Oliver with Rebeca Lavín, Rosa Fuentes, AmaiaBarazar, Manuela Sánchez, Silvia Morais, Luzia Butnariu, Amalia Stavropoulou, Sandra Wereszka

Photos courtesy Patricia Parinejad

♦ OHLAB è un pluripremiato Studio di architettura che si occupa di analisi urbana e ricerca culturale della società contemporanea attraverso il design. Nasce a Shanghai per opera di Paloma Hernaiz e Jaime Oliver. Dopo il suo trasferimento a Madrid, insedia la sede principale a Palma di Maiorca, dove, con un team di 10 architetti ed interior designer estende i propri progetti in diverse aree geografiche: da Maiorca, Madrid, New York, Los Angeles e Miami.

by AN shopfitting magazine no.143 ©