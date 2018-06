LORENA ANTONIAZZI apre a Milano in Via della Spiga.

Da diverse stagioni, Lorena Antoniazzi segna, ogni anno, una tappa importante nella crescita e nello sviluppo dei suoi flagship store, totalmente dedicati al suo “mondo in cashemire”.

Nella vetrina del nuovo flagship store di Milano, 80 mq. su due livelli, al 36 di Via della Spiga, i capi esposti e gli ambienti realizzati, raccontano una storia fatta di filati pregiati e stile senza tempo. Il nuovo spazio, riprende i codici degli interni Lorena Antoniazzi dai toni caldi e essenziali.

Tra i materiali naturali prevalenti, il legno e il corten che ricreano quell’atmosfera intima, quasi “at home”. Inserite tra l’arredo, ma vere e proprio protagoniste, opere d’arte contemporanea (dalla Galleria Artitalia di Luigi Proietti), arricchiscono di stimoli visivi l’esperienza dello shopping in boutique.



Attualmente i monomarca Lorena Antoniazzi si trovano a Milano, Perugia, Ortisei, Parigi, Saint Moritz, Ibiza, Daegu, Seoul e San Pietroburgo. Per i primi giorni di Agosto è prevista l’apertura del nuovo monobrand a Mosca presso Smolensky Passage

“La Boutique di Via della Spiga segna un grande traguardo per il brand Lorena Antoniazzi, sia per la sua posizione di privilegio ma anche perché arriva proprio nel 25° Anniversario della sua nascita. – racconta Luca Mirabassi, Ad e Presidente della Sterne International – Un traguardo coronato dal successo e reso possibile soprattutto dal lavoro sulle collezioni, studiate e create da mia moglie Lorena con il contributo del suo staff di creativi e artigiani, tutti concentrati nel distretto umbro. A tutti loro va il mio ringraziamento corale per gli obiettivi raggiunti. La nostra missione resterà sempre quella di attribuire nuovo valore al lavoro artigianale e al processo della grande area produttiva umbra, sempre certi che l’Eccellenza italiana e l’artigianalità restino quei valori unici e immutabili capaci di contraddistinguere le nostre produzioni e rendere ancora desiderabile il nostro Italian style Siamo certi che lo store milanese – che segue le altre aperture internazionali – non tarderà a dare nuove conferme e certificare come l’autentico made in Italy, sia sempre una risposta, soprattutto per chi chiede qualità, e una creatività in continua evoluzione e ricerca”.