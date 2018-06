Il nuovo tag antitaccheggio INFUZION aiuta a incrementare efficienza operativa e redditività.

Il formato “one-piece” di facile utilizzo accelera il processo di checkout per migliorare la customer experience.

Tyco Retail Solutions , parte di Johnson Controls, annuncia il rivoluzionario tag InFuzion a marchio Sensormatic, il primo dell’innovativa serie di etichette per il controllo elettronico degli articoli (EAS) InFuzion, che assicura più valore ai retailer.

Il tag offre la flessibilità necessaria per integrare opzioni future, sfruttando funzionalità di loss prevention e differenti tecnologie al fine di soddisfare le esigenze di numerosi retailer. InFuzion combina semplicità d’uso e protezione elevata della merce in una semplice etichetta “one-piece” integrata che può essere applicata e rimossa più rapidamente, liberando i commessi da compiti operativi per assistere i clienti. Questa nuova generazione di etichette è progettata per offrire risparmi operativi riducendo nel contempo i tempi di attesa alle casse.

Il tag InFuzion è la base ideale per dare vita a un’efficace prevenzione degli ammanchi con il self-checkout, nonché alle funzionalità di “scan-and-go” con app mobile con la rimozione automatica delle etichette per una shopping experience semplificata. Il suo design “one-piece” è adattabile alle soluzioni di checkout mobile e self-checkout, infatti, grazie alla rimozione automatica in pochi secondi, i clienti possono completare le transazioni da soli e accelerare l’intero processo di acquisto.

Tyco Retail Solutions ha commissionato allo United States Ergonomics l’esecuzione di un test di usabilità per misurare le differenze di prestazioni in termini di velocità ed efficienza nell’applicare e rimuovere tag “one-piece” rispetto a quelle a due pezzi su numerosi capi di abbigliamento di diverse dimensioni e tessuti. Il tag Sensormatic InFuzion è risultato il più rapido, con un risparmio di tempo complessivo del 40%.

“Una soluzione sicura e semplice da usare, che consente di risparmiare tempo e denaro, rappresenta un punto di svolta per i retailer”, dichiara Bjoern Petersen, presidente di Tyco Retail Solutions. “Come indicano i test, la nostra innovativa etichetta EAS InFuzion consente risparmi di tempo e risorse misurabili che possono essere di grande beneficio per i retailer e i loro clienti. InFuzion offre la base per strategie di checkout self e mobile che sono la chiave per una shopping experience senza problemi”.

Ecco cosa offre ai retailer la nuova etichetta InFuzion a marchio Sensormatic:

• Accelera il checkout grazie a una facile rimozione dei tag sul POS

• Consente di preparare rapidamente la merce e renderla disponibile a scaffale grazie a un design “one-piece” di facile applicazione

• Dotata di pin stretto per proteggere in modo sicuro indumenti e capi delicati

• Riduce il costo di sostituzione dei pin persi o danneggiati

• Elimina la necessità di conservare e ordinare separatamente pin ed etichetta

• Abilita un’efficace prevenzione degli ammanchi, con una rimozione semplificata del tag per future soluzioni di self-checkout e mobile checkout

Per maggiori informazioni sul tag magnetico InFuzion a marchio Sensormatic, visitare il seguente link