LEGIT, a Valencia la” Casa” delle sneakers.

E’ azzardo definire questo luogo, negozio! In realtà è un “museo”: situato nel centro della città di Valencia racconta la manìa di un Collezionista di Sneakers che ha saputo trasformare la propria abitazione in una vera e propria galleria espositiva.



Questo progetto, realizzato in collaborazione con i designers dello Studio CuldeSac, nasce come risposta all’esigenza di presentare prodotti esclusivi, in un luogo che si distingua dai tradizionali format di negozi di calzature.



L’interno del negozio è paragonabile proprio ad un museo, dove le calzature prendono posto su particolari display che danno il giusto rilievo al prodotto e ne enfatizzano le peculiarità.

Arredi lineari e minimalisti contrastano con le pareti parzialmente demolite o in decadenza, mentre un sistema di illuminazione a pavimento traccia e facilita l’accesso ai vari corner espositivi.

Questo luogo si può pertanto definire un “rifugio elitario”, nel quale gli appassionati di calzature possono costantemente scoprire e stupirsi di fronte a scarpe sempre più confacenti al loro “culto”.

“Il negozio Legit è il frutto di un insieme di inclinazioni, interessi e passioni: un luogo caotico nel quale solamente un appassionato può abilmente muoversi, perché spinto dalla passione (o ossessione) di scovare sempre nuove Sneakers da Collezione.”

Lucía del Portillo, Partner & Creative Director at CuldeSac Custom





Project Legit, the Temple of the Sneaker Culture

Designer CuldeSac Custom Retail

Location Valencia, Spain

Area 105 sqm

Photos courtesy Hello Bien Studio

CuldeSac

Lo Studio CuldeSac con sede a Valencia, si occupa di comunicazione e marketing per la creazione e lo sviluppo di numerosi brand a livello internazionale. Attualmente CuldeSac rappresenta uno dei partner più performanti per la consulenza strategica sulla scena creativa spagnola.

by AN shopfitting magazine no.145 ©