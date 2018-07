SERGIO MANNINO progetta la Farmacia Medly di New York

Marg e Sahaj Patel, proprietari di altri dieci punti vendita, hanno affidato l’incarico per la progettazione di questa singolare farmacia nel quartiere di Brooklyn, allo Studio Sergio Mannino.



Da tempo i negozianti hanno compreso la necessità di trasformare le loro attività in luoghi in cui unire i negozi fisici e i negozi online in un solo spazio; ed è questa la forma di particolare “retail online” che, riassunta nel progetto della Farmacia Medly, offre un ambiente accogliente e ricercato, nel quale è disponibile anche un’applicazione gratuita, scaricabile da Apple Store, con cui è possibile interagire direttamente con il farmacista, inviando le prescrizioni dalla propria abitazione.



Il design risulta pulito, ricercato, invitante e familiare allo stesso tempo. Qui infatti, la clientela può godere sì di una certa professionalità, ma è anche in grado di stabilire la giusta riservatezza e fiducia tra farmacista e cliente, facendo della farmacia di quartiere, un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti.



Il progetto prevede due ambienti nettamente distinti: un’accogliente sala d’attesa, dove vengono raccolte le ricette, ed uno spazio più ampio che si estende sul retro, nel quale sono gestite le pratiche amministrative ed altre competenze del farmacista.



La pavimentazione è costituita da piastrelle chiare con un accostamenti di tratti geometrici color menta, ideate dal designer spagnolo James Hayon per Bisazza. Una semplice struttura espositiva in metallo bianco riempie una parete, mentre dietro al bancone da farmacista, in cemento lucidato che sfuma dal verde al bianco, si staglia una rete metallica color verde menta sagomata che cela il secondo ambiente.

La sala d’attesa è confortevole: qui, immerse in uno sfondo, sempre declinato nel verde pastello, sono disposte in modo asimmetrico sedute in pelle verde, omaggio al designer giapponese Shiro Kuramata, noto per il suo stile poetico e sensuale.

Client Medly

Design Sergio Mannino Studio

Sergio Mannino, Martina Guandalini

Location Brooklyn, New York

Area 176 sqm

Builder Minas Construction

Photos courtesy Charlie Shuck

Studio di design multidisciplinare fondato a New York nel 2008, è specializzato nella progettazione di interni di aree commerciali, residenziali, soluzioni di arredi per ambienti retail e privati. Lo Studio, riconosciuto a livello internazionale, ha completato più di 250 progetti per importanti brand quali Prada, Lexus, Kensiegirl, Miss Sixty, Miu Miu, Vince Camuto, Bottega Veneta. Il team di architetti professionisti, interior designer, grafici e consulenti di branding, diretti dallo stesso Sergio Mannino, è particolarmente motivato dal desiderio di creare luoghi caratterizzati da funzionalità, nei quali si evince l’impronta del classico design italiano dai tratti contemporanei. Progetti dello Studio sono stati ampiamente pubblicati su riviste, libri e blog in tutta Europa, in Cina e negli Stati Uniti.

by AN shopfitting magazine no.145 ©