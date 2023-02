Farmacia del Carrilet: Tutti a bordo dell’Health Express

Un treno come facciata e un ingresso come una stazione per la Farmacia del Carrilet di Reus, in Spagna, progettata da Marketing Jazz.

“La vita è un grande viaggio, percorriamolo insieme”, questo è lo slogan della Farmacia e la frase che la farmacista Lucia Conde Peiro ha ripetuto più volte in fase di briefing. “I nostri clienti sono persone di diverse nazionalità; immigrati, un quartiere popolare, e noi vogliamo offrire loro il meglio, accompagnarli nella loro vita”.

Da questo nasce il concept creativo “All aboard the health express”.

“Un’idea su cui costruire il design unico dello spazio, il marchio e la presentazione del prodotto, tutto con la stessa immagine -raccontano i progettisti-. Questa è la chiave dei nostri progetti retail. Chiarezza di idee e immagine vanno di pari passo. Non progettiamo mai due farmacie uguali, non ripetiamo nemmeno gli arredi: tutto è su misura. Ci sono due sogni uguali? Siamo bravi a tradurre in termini visivi il sogno imprenditoriale dei nostri clienti in uno spazio commerciale!”

UN “TRENO” COME FACCIATA

Una vetrina smussata, lunga oltre 20 metri: come trasformarla in un treno? Lavorando sulla base di un disegn orizzontale che rispetti l’architettura dell’edificio, i suoi materiali e che abbia un prezzo accessibile. E se ci concentrassimo sulle vetrine? E se immaginassimo un treno d’altri tempi? Oppure utilizzando la pannellatura in lamiera? O integrando il concept con linee e rivetti? E se il design della segnaletica fosse ispirato a quella delle stazioni ferroviarie?. Forse inserendo pannelli luminosi nelle vetrine con l’immagine di un anziano, di una donna laboriosa, di un bambino con il proprio animale domestico? Senza scordare la “locomotiva”: così si realizza la facciata!

L’INGRESSO DI UNA STAZIONE

Le colonne e gli archi di metallo sui pilastri fanno da cornice allo scenario. Le pareti e il pavimento in legno conferiscono un’atmosfera calda ed accogliente. Il logo a tutta altezza, pensato per essere visto dall’esterno ed essere da richiamo all’interno; a sinistra, la sala d’attesa. Il candore del soffitto con gli impianti a vista, le strutture espositive ed i banchi vendita insieme al sistema di illuminazione a LED conferiscono la sensazione di benessere.

AREA SERVIZI (ZAF)

E’ stata realizzata un’Area di Servizi Farmaceutici (acronimo ZAF, dallo spagnolo), ispirata ai sedili del vagone ferroviario, con uno schermo digitale che trasmette immagini di paesaggi come se si guardasse attraverso il finestrino di un treno. Qui è possibile avere consigli o ingannare l’attesa leggendo riviste di salute e benessere; su un tavolino è posato un apparecchio biomedicale per il controllo della pressione sanguigna; lungo una parete con profili scanalati, si accede ai servizi igienici.

LA PARETE DESTRA: UN VAGONE

La parete più lunga della farmacia trae ispirazione da un vagone ferroviario. I prodotti sono presentati su tre livelli: il livello superiore per la comunicazione digitale, con schermi incorniciati come finestrini. Il livello successivo è formato da tre lunghi ripiani per l’esposizione dei prodotti. Infine, un mobile con ante, la cui parte superiore è destinata all’esposizione di articoli più ingombranti. Questa parete è dedicata principalmente a prodotti per bambini, salute della donna, articoli odontoiatrici ed integratori alimentari.

LA ZONA DELLA MOBILITÀ

La Farmacia del Carrilet è impegnata nella mobilità e nel miglioramento della vita delle persone più fragili. Per questo è stata progettata un’area indipendente, all’ingresso della farmacia, a sinistra del percorso. Questo tipo di clientela avendo specifiche esigenze richiede un diverso tipo di attenzioni: è stato realizzato un bancone apposito, così che le persone in carrozzina possano essere assistite adeguatamente. La parte destra di quest’area presenta una parete a zig-zag che rende visibili sin dall’ingresso la selezione dei prodotti; mentre la parete opposta è attrezzata con grandi contenitori per l’esposizone di sedie a rotelle, deambulatori, bastoni, ecc. Sullo sfondo, un divanetto verde permette si aspettare o provare i prodotti nel modo più confortevole possibile. Un grande specchio unidirezionale a forma di finestra ed il logo retroilluminato completano l’immagine di questo spazio.

SKIN STOP: LA FERMATA DEI BRAND

I marchi di cosmetici per la pelle richiedono un luogo ben definito: i clienti necessitano di uno spazio riservato ove testare i prodotti. Si tratta di un’area di sosta in una delle zone più trafficate della farmacia, proprio nella zona in cui iniziano a formarsi le code, nel passaggio tra la zona mobilità e la zona skincare: uno specchio con lampadine a bulbo introduce ad un camerino in cui un alto tavolo di servizio facilita la prova dei prodotti.

IL DERMO WALL, IL “BAGAGLIO” DI BELLEZZA

Ai designer di Marketing-Jazz piace approcciare la dermocosmesi in modo differenziato: immagina i passeggeri di un treno, con quel sapore d’epoca in cui viaggiare era segno di stile e distinzione, dove i bagagli parlavano della persona e la bellezza era parte del suo stile, al di là dei marchi, della classe o dello status sociale. La parete dedicata alla dermocosmesi è come un quadro, un’opera d’arte, che invoglia all’acquisto.

LA PARETE OTTICA, IL MONDO ATTRAVERSO UNA LENTE

Per l’esposizione degli occhiali, è stato creato un espositore a griglia ispirato chiaramente ai finestrini dei vagoni; ogni griglia dispone di due ripiani in vetro amovibili che consentono l’esposizione di altri prodotti associati a questa categoria. La parte superiore ed inferiore del mobile ospita altri cassetti con logo. Il risultato è un design elegante, senza tempo, incisivo e allo stesso tempo semplice.

LO SPAZIO SPD

E’ la prima volta che lo studio Marketing-Jazzprogetta uno spazio per il dosaggio personalizzato (acronimo SPD dallo spagnolo) integrato e visibile nella farmacia. Infatti, il robot, la sala SPD ed il bancone convergono nella stessa area. Il servizio di dosaggio personalizzato presenta un trend in forte crescita, a causa dell’invecchiamento della popolazione, e grazie alla tendenza alla sostenibilità nell’uso dei farmaci.

LA PARETE EFP, DESTINAZIONE SALUTE

La parete dei farmaci è posizionata in fondo al percorso: schermi integrati negli scaffali forniscono informazioni sui servizi offerti dalla Farmacia utilizzando un sistema di visualizzazione digitale che ricorda gli alfabeti mobili utilizzati in passato. L’area è completata da tre banchi cassa dal design che evoca le biglietterie di una vecchia stazione ferroviaria, dotate di partizioni in vetro anti COVID.

L’AREA BAMBINI, SPAZIO LIBERO E TV!

I bambini possono usufruire di divano e televisore. L’area è situata all’ingresso, nella parte sinistra della farmacia. Qui, i bambini, visibili dalla vetrina, contribuiscono a generare una piacevole atmosfera.

ILLUMINAZIONE E MATERIALI

La luce è uno degli elementi di design più importanti nei progetti retail realizzati da Marketing Jazz. La tecnica che utilizza è semplice: stratificare l’illuminazione, guidare il percorso del cliente, far sentir il cliente a proprio agio e ottenere un corretto visual merchandising. In questo progetto è stata utilizzata un’illuminazione a LED in diversi formati, sia a livello di strip LED per gli arredi che per i proiettori girevoli sospesi al soffitto.

Pavimenti in ceramica effetto legno, mobili in melamminico con finiture simil-legno, espositori a forma di scatola in Corian e colonne con profili in metallo, sono stati selezionati per un buon rapporto qualità/prezzo.

STAMPA E COMUNICAZIONE DIGITALE

Grande formato per la comunicazione stampata e piccolo formato per il digitale.



In questo progetto la tendenza è invertita: è stata preferita la chiarezza della comunicazione stampata, utilizzando vinili retroilluminati per creare un’immagine in vetrina più adeguata al brand e al suo branding. Mentre la comunicazione digitale, più adatta alle diverse fasi della vendita: campagne promozionali, informazioni avviene attraverso 20 schermi distribuiti in tutta la Farmacia.

VISUAL MERCHANDISING: UN ALTRO ELEMENTO DEL BRANDING

Il posizionamento del prodotto è fondamentale per definire e mantenere l’immagine. La tecnica adottata da Marketing-Jazz si basa sul raggruppamento in “blocchi da tre”.

Location Reus, Spain

Area 150 sqm

Design Marketing-Jazz, Carlos Aires

Architect German Mínguez Martínez

Builder GM Proyecta Coordinación y Contratas

Furniture Muesco. Jose Antonio Sánchez

Lighting Leds Live, Nuria Torrents

Shopfront and signage Sintek, Pablo Lence

Photos courtesy Lupe Clemente

by