Farmacia La Rocca: un esempio virtuoso d’importante servizio alla collettività

Farmacia La Rocca è un esempio virtuoso di come l’imprenditorialità può diventare importante servizio alla collettività.

La progettazione e la realizzazione di Farmacia La Rocca, raccontano anch’esse una storia di successo e di valore.

La caratteristica principale del progetto è proprio il grande valore che l’intervento assume all’interno della comunità, il Comune di Urbisaglia, circa 2500 abitanti, in provincia di Macerata.

La nuova sede della Farmacia si trova nel cuore del paese, davanti alla Rocca, fortificazione cinquecentesca posta a presidio del territorio circostante. Originariamente si trovava a pochi metri nella piazza centrale in un locale più piccolo ed angusto, dove non c’erano possibilità concrete di ampliamento.

Con coraggio, determinazione ed una operazione immobiliare per nulla scontata, la proprietaria della farmacia, Dott.ssa Chiara Biondi, proveniente dal mondo dell’industria farmaceutica, in particolar modo con esperienza di produzione di colliri su scala mondiale, con l’ausilio del Dott. Mattia Bonfigli, socio nell’immobiliare B.Prince che ha effettuato l’acquisizione dei locali e amministratore delegato della farmacia stessa, ha trasformato un edificio che da anni versava in condizioni di degrado, in polo della salute moderno, funzionale e completo di tutte le dotazioni di una farmacia all’avanguardia. Fermo restando che il valore principale che si respira entrando nella nuova farmacia è la familiarità con la quale vengono trattati tutti i clienti, oggi la Farmacia La Rocca rappresenta per Urbisaglia un vero e proprio Centro della Salute.

La superficie a disposizione della farmacia è di 280 metri quadrati. Entrando, la parete dedicata alla dermocosmesi è stata caratterizzata da una carta decorativa che rimanda visivamente ad un giardino fuori scala, con enormi foglie cariche di rugiada. Anche il soffitto, nella zona dell’ingresso ha una trama in legno di rovere che evoca la presenza di un pergolato, in assonanza con il tema della vegetazione, e del voler idealmente trasportare il cliente in un luogo aperto e piacevole, un giardino ombreggiato appunto.

Di fronte all’ingresso si trova a complemento della zona merceologicamente vocata all’igiene e alla dermocosmesi una cabina dedicata alle giornate promozionali, ai consigli di skin care e beauty routine, ai trattamenti professionali da sperimentare in farmacia, in un locale rivestito fino al soffitto con una texture che richiama la pietra naturale e aperto verso la vallata circostante grazie al meraviglioso panorama di cui si gode all’affaccio.

Il locale aveva due grandi pilastri centrali, collegati con delle travi calate alla struttura perimetrale. Si è scelto di collocare i banchi vendita proprio in sequenza con i pilastri, in modo da creare delle zone indipendenti dotate di maggiore privacy per dedicarsi alla consulenza, ed è stata enfatizzata la struttura, sottolineandone gli spigoli con una luce continua. Anche la zona dedicata allo sport e all’integrazione è stata evidenziata da un colore più scuro sui toni del quarzo, così come la cabina, e può anch’essa godere di una porta finestra di grandi dimensioni che si affaccia verso la valle a perdita d’occhio.

Và sottolineata la presenza degli affacci, perché non è affatto scontata la scelta di rinunciare a delle pareti espositive in favore del lasciare che i clienti, una volta in farmacia, godano del panorama, un manifesto valoriale che mette in primo piano la piacevolezza dell’esperienza d’acquisto. Una cerchiatura strutturale ha consentito il collegamento della farmacia ad un ulteriore spazio dedicato ai servizi.

In quest’area si trovano l’ufficio direzionale, il magazzino e un ampio laboratorio galenico, completo di tutta la necessaria strumentazione per poter produrre capsule, compresse e creme e proporre alla clientela formulazioni appositamente studiate e originali. Da sempre le farmacie realizzate da Ataena possono contare su una specifica consulenza dedicata al Laboratorio Galenico, con arredi altamente specializzati e macchinari all’avanguardia. Nell’area servizi, si trova poi una ulteriore cabina, dedicata alla salute, alla prevenzione e alle esigenze derivanti da questa fase emergenziale, potendo contare inoltre su un doppio ingresso indipendente.

Tutti gli arredi sono realizzati su disegno dalla falegnameria di Ataena, integrando al meglio cassettiere, montanti ed accessori espositivi della ditta ICAS, da sempre sinonimo di qualità ed eccellenza del settore arredo tecnico per farmacia.

Il tempo intercorso tra la progettazione e la realizzazione è stato davvero molto breve, grazie alla competenza del gruppo di progettazione che si è occupato della parte autorizzativa e tecnologica e all’ausilio di maestranze veramente eccellenti.

Location Urbisaglia (Macerata)

Area 280 sqm

General contractor Ataena

Technical Furnishings ICAS

Architect Alessia Silvestrelli

Photos courtesy Maurizio Paradisi

